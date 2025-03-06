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國教署精進觸法少年返校輔導 提供學生、家長專業諮商

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部國教署表示，自113年起補助各地方政府推動少年事件過渡性教育措施，請各地方政府以預防性的概念，結合轄內公私立機關或民間團體資源，協力擴充或建置過渡性教育措施。聯合報系資料照片
教育部國教署表示，自113年起補助各地方政府推動少年事件過渡性教育措施，請各地方政府以預防性的概念，結合轄內公私立機關或民間團體資源，協力擴充或建置過渡性教育措施。聯合報系資料照片

2023年底新北市發生國中生殺人案，民間呼籲完善學生從少年觀護所回到學校的轉銜機制。對此，教育部國教署表示，自113年起補助各地方政府推動少年事件過渡性教育措施，請各地方政府以預防性的概念，結合轄內公私立機關或民間團體資源，協力擴充或建置過渡性教育措施。

國教署說明，過渡性教育措施是指透過召開個案聯繫會議，邀請地方法院及各網絡單位針對少年家庭、生活及學習狀況進行評估，如學生有「危害他人生命、身體之虞」，尚不適合立即返回學校者，可於聯繫會議提出對學生具體處遇意見，提供少年法庭法官作為裁定之參酌。

國教署指出，過渡性教育措施提供多元輔導措施，透過專業輔導人員陪伴，依學生需求與特質，建立學生個別化輔導計畫，提供學生及其家長所需的專業諮商輔導或職涯探索課程與活動，以連結親子家庭關係及提高學生學習動機為前提，逐步銜接及適應學校生活，以利學生後續返校時，能與學校課程、活動有效銜接。

國教署為持續強化各直轄市、縣市政府與各網絡單位連結合作機制，於114年1月召開推動少年事件過渡性教育措施經驗交流分享會，透過各直轄市、縣市政府案例分享、意見激盪與知識共享，提供即時回饋及建議，以持續強化行政、司法機關與學校橫向聯繫，完善過渡性教育措施銜接機制。

國教署表示，已串連各直轄市、縣市政府、地方法院及學校對於觸犯刑罰法律學生輔導服務工作連結，並建立司法與行政各網絡單位合作模式，國教署將持續在兒少最佳利益的前提下給予行政資源支持，協助觸犯刑罰法律學生能順利銜接學校教育，回復正常學習生活。

國教署 性教育 未成年 機制

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