被外國人考倒！ 鹽巴為何多一個「巴」字？教育部辭典曝正解

中文語義博大精深，一名網友近日在指導外國學生時，對方的一個提問「鹽巴為何多了一個『巴』字？」竟將他考倒，只好發文求助網友。對此，有內行網友解答才知道，原來「巴」是指因乾燥、溼稠而凝結成塊的東西。

一名網友在PTT論壇上發文，提到自己近期在指導外國學生時，學生問他「為什麼鹽巴有個『巴』字？」讓他當場語塞，只好上網發文求助網友，好奇「同類型的名詞有什麼類似的情況嗎？」

貼文一出，有網友幽默回覆道，「第一個講的人不是很確定，人家問他『這啥』，他說『鹽…吧？』後來以訛傳訛導致」、「這樣一起做飯分不清楚糖跟鹽巴的時候，講：這應該是鹽巴吧，比較可愛，像疊字字 」、「那心乾涸，就是心巴（諧音獅子王：辛巴）」。

對此，網友認為可能與「詞綴」有關。不過另有人提出，根據閩南語的構詞特點，「巴」可能用來描述物質的形狀或質地，特別是顆粒狀的物品，例如「糖仔」（糖粒）、「粉仔」（粉末）等詞彙，可能影響到「鹽巴」一詞的組成。

根據教育部重編國語辭典修訂本解釋，如「下巴」、「尾巴」等，是指某物附屬在物體下面、後面；而「鹽巴」、「泥巴」和「鍋巴」等，則是指因乾燥、溼稠而凝結成塊狀的東西。