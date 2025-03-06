台中某公幼傳女師虐童！遭翻椅、櫃門夾手 教局說話了

台中烏日某公幼傳出女師故意翻倒女幼生座椅、以櫥櫃門夾手懲罰，害幼生手挫傷，痛到哭，市議員蕭隆澤痛批，該師曾涉虐童、如今又遭投訴，質疑市府放任不管。台中市教育局說，查獲不法必嚴懲，另該師涉其他違規事項，移地檢署查辦。

蕭隆澤說，這名女師7年前涉虐童等被調職，又被投訴2月12日起連3天針對同一名女幼生，故意翻倒該生椅子、害跌坐地上，還拉該生的手去夾櫥櫃門，痛到哇哇叫，受害的女幼生來自單親寄養家庭，監護人是台中市長盧秀燕，質疑市府竟放任不適任女師虐童。

據了解，校方在2月14日發現該女幼生手指頭紅腫，不停哭泣，由醫護協助冰敷，經調閱監視器發現有夾手情事後，立即啟動校安通報上報教育局。

教育局說明，2月18日接獲陳情，隨即展開調查，調取學校2月17日檢視班級監視器發現，該師因2名幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中1名幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部挫傷，已派員調查，並由學校召開教師評審委員會審議，將該師停聘靜候調查。

教育局指出，2月18日接獲訊息，20日召開局內審查小組會議，決議受理及組成調查小組調查，2月24日函請學校停聘該師，正加速調查中。2月25日至3月5日訪談該校人員，調查委員持續撰擬調查報告。

此外，該師原擔任幼兒園主任，教育局調查過程中發現尚疑似有教學不力或不能勝任工作等情事，已督促學校召開校事會議審議，經會議決議組成調查小組調查中。另該師遭檢舉疑似在延長照顧費用收費及午餐退費上有疑義，教育局已派員調查，相關事證將移請地檢署查辦。

教育局強調，絕不容許幼兒園教保服務人員對幼生不當對待行為，將持續稽查督導各教育單位，若查獲不法，必嚴懲不貸。