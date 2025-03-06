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15-40歲都可報名 教部辦「青年政策白皮書」公民對話

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
青年署將於北、中、南，及東部地區辦理「2025青年政策白皮書『公民對話』」活動，15至40歲青年都符合報名資格。圖／青年署提供
青年署將於北、中、南，及東部地區辦理「2025青年政策白皮書『公民對話』」活動，15至40歲青年都符合報名資格。圖／青年署提供

當代社會變遷快速，青年在生活中面臨身心、教育、居住、就業、創業及公共參與等各項問題，教育部青年發展署也研訂青年政策白皮書，作為國家青年政策的指引方針。為讓讓政策更貼近青年的需求，青年署將於北、中、南，及東部地區辦理「2025青年政策白皮書『公民對話』」活動，只要是15至40歲青年都符合報名資格。

青年署表示，為擘劃支持青年發展的整體藍圖，將研訂青年政策白皮書，並辦理「2025青年政策白皮書『公民對話』」活動，期待透過各區多元背景的分組對話討論，廣泛蒐集各界青年心聲與建言，及與更多關心政策發展的青年交流對話，使青年政策白皮書的研訂更符合青年的期待，讓青年能在國家政策的支援下，朝希望與發展的路徑邁進。

「2025青年政策白皮書『公民對話』」活動，分別將在3月29日於國立台北教育大學、4月12日於國立中興大學、4月26日於國立中山大學及5月3日於國立台東大學辦理，即日起，15歲至40歲青年都可報名參與。為支持經濟弱勢青年及離島青年的參與，青年署也將針對低收入戶及中低收入戶青年將提供交通補助，離島青年除交通費外，另補助活動前1日住宿費。

青年署提醒，「2025青年政策白皮書『公民對話』」各場次報名截止時間為北區3月12日、中區3月21日、南區4月7日、東區4月16日，相關規定及報名詳細資訊請參閱青年署官網（https://www.yda.gov.tw）、或報名頁面資訊（https://www.accupass.com/go/ypwp2025）。

中興大學 低收入戶 青年

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