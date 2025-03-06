中市公立幼兒園師疑以櫃門夾傷幼童手 遭停聘調查
台中烏日區某公立幼兒園，2幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，教師疑將其中一幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部挫傷，教師評審委員會審議後此師停聘靜候調查。
台中市教育局今天透過文字稿表示，烏日區某公立幼兒園有教師疑似不當管教幼生等相關情事，2月18日接獲陳情，隨即展開調查，2月24日函請學校將此師停聘，正加速調查中。
教育局表示，學校2月17日檢視班級監視器畫面發現，此師因2幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中1名幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部挫傷；教育局已派員調查，並由學校召開教師評審委員會，審議將此師停聘，靜候調查。
此師原擔任幼兒園主任，教育局調查過程中發現，還有疑似教學不力或不能勝任工作等情事，已督促學校召開校事會議審議，經會議決議組成調查小組調查中。
另外，此師遭檢舉疑似在延長照顧費用收費及午餐退費上有疑義，教育局也已派員調查，相關事證將移請地檢署查辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言