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影／未達基本學力狀況惡化 陳培瑜關切體育班受教權

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜（中）上午在立法院舉行記者會，關切體育班學生受教權議題。記者林伯東／攝影
民進黨立委陳培瑜（中）上午在立法院舉行記者會，關切體育班學生受教權議題。記者林伯東／攝影

運動部拚今年8月掛牌成立，民進黨立委陳培瑜上午在立法院舉行「12強奪冠後，誰來關心體育班被三振的受教權?國中棒球班會考5C為全國平均6倍調查分析」記者會，引用數據指出，國中體育班未達基本學力狀況持續惡化，建議教育部除了說明體育班退場時程，也應強化教學正常化。教育部回應說，現行雖然有課業輔導機制，但如何引發學生的學習意願值得思考，另外體育署也會投入精準訓練，期盼藉此降低孩子花在運動訓練的時間，至於體育班存廢，持續蒐集意見。

教育部 運動 體育

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