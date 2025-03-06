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高市幼兒園遭控虐童 教育局：調查若屬實可重罰60萬

中央社／ 高雄6日電
圖為校園虐童示意圖。圖/AI生成
圖為校園虐童示意圖。圖/AI生成

高雄鳳山區某幼兒園遭控虐童，家長指控孩子的臉、手、頸多處遭幼兒園主任弄傷，驗傷後將提告；高雄市教育局表示，已要求園方校安通報，若情節屬實可裁罰行為人60萬元。

一名家長在臉書（Facebook）社團上貼文及診斷證明書、多張受傷照，家長說，兒子在此幼兒園已讀到快畢業，近日班導師請假，由主任代課，5日放學後兒子悶悶不樂卻不肯說原因，幫他脫衣服時發現手上有傷，追問之下，孩子一邊哭一邊說是老師弄傷的。

學生家長說，聽完孩子說法後，開始檢查其他地方，才發現包括臉頰、脖子等處有多處傷痕；打到學校詢問時，一開始這名主任還不承認，後來才說小孩太頑皮，一時太生氣沒有控制好情緒。

家長表示，事後園方態度不佳，還說監視器壞了，他帶孩子到醫院急診，診斷證明書記錄雙臉頰、右上臂挫傷，家長也轉述，醫師已認定這是不當對待，將會依法通報。

教育局今天透過文字說明回應，今天已請幼兒園進行校安通報、派員到幼兒園檢視監視器畫面，並依法調查，並要求園方暫時不得讓這名教保員接觸幼兒，並加強輔導幼兒心理情形。

教育局表示，如經調查屬實，依情節輕重，最高可對行為人裁罰新台幣60萬元；若情節重大，則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，解聘行為人1至4年或終身不得在幼兒園服務。

主任 幼兒園 教育局

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