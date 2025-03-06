本土語能力落差大、學習成效差 學生團體籲分級分班

EdYouth台灣一滴優教育協會與學生團體發布「2025語言文化教育政策白皮書」，指出學生本土語程度落差大，課程難度不符需求，影響學習成效。學生代表許瑞兒建議應分級分班，並提高教師待遇。國教院回應，課綱已提供分級彈性，未來將強化差異化教學，並研議新住民語納入高中課程。

EdYouth理事長蔡其曄表示，台灣弱勢語言資源稀缺，導致語言傳承中斷、學生學習動機不足，因此邀集學生團體發布語言文化教育政策白皮書，盼能營造多元友善包容的教育環境、推動終身學習、關注不同族群的多元性。

白皮書內容呼籲立法院儘速通過國家語言發展中心設置條例，盼教育部、國家教育研究院依照學生生活背景和使用需求，建立台灣台語、台灣客語教學體系。另外推動平埔族語言納入原住民族語言發展法，並將金門話獨立於台灣台語，新住民語言則應納入高中本土語課程。

許瑞兒表示，EdYouth做了社群調查、問卷、訪談了解第一線學生的看法，結果發現，很多學生都把本土語言當自習課，有人整學期台語課一句台語都沒講過。其中，學生本土語言程度落差大是重要問題之一，如坊間出版社台語課本出現讓學生用台語討論種電、再生能源、漁電共生的內容，有些學生根本無法參與。期待課綱難度貼合學生需求，或是提供銜接機制分級分班。

再來，本土語言師資不足，就算學生程度落差大也難根據程度分班。許瑞兒指出，雖然教學現場有教學支援老師可協助，但教支老師鐘點費低、每學期交通補助才2000元，盼能增加待遇。

客家委員會曾姓專門委員表示，客語弱勢在本土語中一直存在，直到去年客委會都還接獲台中、台南、新北家長反應，孩子在國中無法選擇客語，只能持續拜託教育部、地方政府、學校協助解決問題。另外也提到學生能力不一的問題，北一女的老師就曾在客語課上，發現學生得用小學的課本來教，除此之外，更盼除部編版以外，客語教學現場有更多可以使用的教材。

針對學生訴求，國教院課程及教學研究中心主任楊秀菁說，本土語課綱有提供分級的可能性，讓老師依學生程度選擇適當教材，尤其現在學生背景多元，可能同時具有多種語言身份，因此要更積極努力在教學現場做差異化教學。平埔族語言的部分，現行地方縣市政府若有資源，學校可選擇平埔族語言讓學生修習。另外有些課綱目前無法解決的問題，例如將新住民語言納入國高中課程，會需要比較多時間討論。