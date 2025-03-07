追A I浪潮？大同校長何明果：選大學門科系 擁未來主控性

大同大學校園優美交通方便。 圖／大同大學 提供

大學學科能力測驗日前公布成績，面對接下來的二階面試，要怎麼選擇？有哪些要考慮的？大同大學校長何明果強調，大同大學自112年實施學費公立收費，在負擔大幅減輕的狀況下，考慮「主控性」強的科系，會讓學習和就業道路上，擁有更多選擇。

何明果畢業於大同機械系，實施學費公立收費對他而言，是「恢復良好傳統」，因為大同創校精神為「公益興學」，創校之初就比照公立學校收費。

何明果說，在盧明光、戴正吳和謝宏波等多位CEO級校友大力支持下，大同大學比行政院早一步實施學費補助(每人每年1.5萬)，加上行政院後來提出一年減免學雜費3.5萬元，大同大學學生一年可獲補助5萬元學雜費，相當於公立大學收費。

大同大學提供每人每年1.5萬獎學金。 圖／大同大學 提供

相較於政院補助，大同大學補助學費「不分國籍、沒有成績門檻」，大幅降低學生及家長負擔。何明果說，從數據來看，學生的PR值提升，延畢及休退學的情況明顯減少，申請就學貸款的比例連續三學期下降，校園位於市區、鄰近捷運站，並且有補貼住宿費用，學生在各方面支出更為減少，有助於專心在課業學習上。

學費公立收費外，大同大學強調動手實作，除了擁有全國最大的「自造者中心」（Maker Space)、最具特色的「造物夢工廠」（Dream Factory)、全國最大3D列印中心等實作場域，以及智慧物聯網中心、人工智慧中心、化學與生物科技中心、創新系統整合中心、ESG中心等五個校級中心，結合近50家的育成企業，建構成強大的「學習生態池」，提供同學最佳、最貼近實務的跨領域學習環境。

大同校園擁有規模最大之3D列印基地。 圖／大同大學 提供

此外，大同大學即將投入20億元興建7500坪的全新「挺生大樓」，擴充多媒體、物聯網、AI、智慧系統、Cyber Security、EMI課程、永續能源等所需的空間及設備，培養師生資訊素養、國際化及語文、通識、跨領域合作能力及創業精神，提供動手實作場域，並善盡大學社會責任，兼顧教育和永續能源。

大同校友樂於回饋母校或是與學弟妹分享經驗，例如：開課進入第二學期的大師講堂，由傑出校友盧明光捐資，廣邀頂尖企業家演講，比照頂大EMBA開課，給大四、研究生、育成企業同仁免費選修；全台最大算力中心、友崴超級運算總經理陳武宏（工設系校友），日前宣布與大同大學成為策略聯盟夥伴，大同可望成為全台最有算力的大學。

面對即將選擇大學科系的大學新鮮人，何明果建議「選系不選校，總有一堂課，會啟發你的人生！」他舉例，他求學時讀的是機械系的材料領域，成績非常好，偶然看到系上控制領域新開了Z-80微處理機應用課，好奇地去選修，雖然沒有最高分，卻引發他對電子、電機的高度興趣，改變了他的人生，最後他讀到控制博士，從事機器人方面的研究，又跨入智慧電網事業。

何明果建議選擇大學門科系，未來職涯的主控性、選擇性都會比較強。 圖／大同大學 提供

世界變化很快，未來有很多工作還沒出現，而有些工作將被人工智慧取代，要高中畢業生在18歲就認定自己未來，是「不容易的」。最適合的思考方式就是，培養更大的主控權和選擇性，「大學門」、「大分類」的科系就是很好的選擇。

何明果說，以前讀書時，曾抱怨過為什麼讀機械也要學會計和日文？後來才發現，在台日合資的機器人公司擔任總經理或是擔任大同大學校長時，正是這些多學的會計和日文，讓他「比別人多會一點」。

即將興建七千五百坪挺生大樓(示意圖)。 圖／大同大學 提供

「大學的畢業典禮叫做 『COMMENCEMENT』，是『起點』意思，選擇科系，不要一開始就把自己侷限在一個小角落。」何明果舉例，近年熱門的人工智慧和半導體，在不同的科系及院所，都有開設相關課程，建議從「大學門」科系著手，例如電機、資訊、機械跨材料、化工跨生科、事業經營跨資訊管理、工業設計跨媒體設計等，未來職涯的主控性、選擇性都會比較強，不用執著特別熱門的名稱。