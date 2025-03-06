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學童「因材網」帳密遭釣魚 教育部澄清：帳密未外洩

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部強調，因材網提供多種第三方驗證登入方式，但系統並無紀錄任何第三方驗證密碼，使用者無法利用因材網登入帳密進一步存取Google帳戶所綁定信用卡資料。聯合報系資料照片
教育部強調，因材網提供多種第三方驗證登入方式，但系統並無紀錄任何第三方驗證密碼，使用者無法利用因材網登入帳密進一步存取Google帳戶所綁定信用卡資料。聯合報系資料照片

今有媒體報導，台北市國小學童將「因材網」帳號密碼輸入釣魚網站，導致帳密外洩，家長Google帳號遭盜用，信用卡帳戶被盜刷。對此，教育部澄清，目前並未接到家長或學校反映因材網帳密外洩情形，教育部已督請台北市教育局了解本案具體狀況，以釐清發生原因。

教育部說，因材網提供多種第三方驗證登入方式，但系統並無紀錄任何第三方驗證密碼，使用者無法利用因材網登入帳密進一步存取Google帳戶所綁定信用卡資料。此外，家長與學生的因材網帳號雖為綁定關係，但仍為各自獨立的帳號，並無權限查看另一人第三方驗證的密碼，因此，即使單方帳號因釣魚網站外洩，亦無法因此得知綁定帳號的密碼或個資，請師生家長安心使用。

教育部表示，將以此案例函請各縣市教育局處加強宣導資安素養教育，切勿在陌生網站輸入個資或帳號密碼等機敏資訊。

密碼 教育部 網站

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