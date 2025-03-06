曝教師荒3原因 蔣萬安指示幫老師減壓：破例不可廢思維

近2年，全國中小學掀教師荒，都會至偏鄉無一倖免。台北市長蔣萬安本周市政會議指示教育局幫老師們減壓，包括全面檢視現有作業模式，取消對於學校非必要的行政要求，不能用有例不可廢的思維，不斷疊加學校端的行政工作量。

根據教育部資料，師培生在取得教師證後，3年內有報考正式教師甄試比例，從2017年42.8%降至2023年31.25%，也就是有近7成以上儲備師資不願投入教職。

蔣萬安本周市政會議提到，目前確實投入教育領域擔任老師的人數越來越少，這確實是一個挑戰。前兩天他也看到一則新聞，這2年小學和中學教師缺額的情況越來越嚴重，很多取得教師資格的年輕人不再應徵教師工作，寧願選擇去企業工作，原因之一，當然薪資太低；原因之二，教師要負擔很多的行政工作；原因第三，現在的教育現場相較過去更為複雜。

蔣萬安說，低薪幾乎已經成為扭曲台灣很多面向的共同原因，包括最近大家都關心的急診室危機，政府不能再漠視低薪所造成的各種隱性危機。上個月17號主計總處也才公佈了2024年全年薪資的統計，全體受雇員工每人每月的總薪資平均數是6萬0984元，首度突破6萬元的大關，經常性的薪資平均數則是4萬6450元，包括中小學的老師在內，很多人看了這個數字都會想，原來我離社會的主流這麼遠，當然會質疑自己為什麼要去當老師。

「市府至少可以為老師們做的一件事，就是儘量減少該被減量的行政工作」，蔣萬安說，據他所知，許多老師們很多的行政工作是來自於政府機關沒完沒了的各種評鑑以及交辦事項。老實說這些行政庶務大部分只是增加老師的負擔，對於教學現場沒有幫助。

蔣也舉上學期農業部推動「班班喝鮮奶」例子，就是因為完全沒做好配套，所以讓學校的老師人仰馬翻，所以他也才會邀集相關局處，也走訪各個超商通路業者，來讓孩子到超商去領取鮮奶。

蔣萬安說，4月開始實施之後也會出現一些鮮奶領取，包括據點備貨量不足的情況，相信業者很快會找出物流配送的模式。另一方面，為讓本土酪農可以繼續安心生產優質鮮奶，產發局、畜產公司、北農也幫他安排酪農產區拜訪業者行程。希望當面也謝謝這些酪農，希望他們在台北市有穩定消費量的前提下，能夠安心生產優質的鮮奶，當然如果有更多縣市參與這項政策。