快訊

王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

杜絕性犯罪？日本終於修改刑法幫助受害者

上班尖峰時間…國3南下福德隧道4車連環撞 回堵5公里

曝教師荒3原因 蔣萬安指示幫老師減壓：破例不可廢思維

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
近2年，全國中小學掀教師荒，都會至偏鄉無一倖免。台北市長蔣萬安本周市政會議指示教育局幫老師們減壓。圖／聯合報系資料照片
近2年，全國中小學掀教師荒，都會至偏鄉無一倖免。台北市長蔣萬安本周市政會議指示教育局幫老師們減壓。圖／聯合報系資料照片

近2年，全國中小學掀教師荒，都會至偏鄉無一倖免。台北市長蔣萬安本周市政會議指示教育局幫老師們減壓，包括全面檢視現有作業模式，取消對於學校非必要的行政要求，不能用有例不可廢的思維，不斷疊加學校端的行政工作量。

根據教育部資料，師培生在取得教師證後，3年內有報考正式教師甄試比例，從2017年42.8%降至2023年31.25%，也就是有近7成以上儲備師資不願投入教職。

蔣萬安本周市政會議提到，目前確實投入教育領域擔任老師的人數越來越少，這確實是一個挑戰。前兩天他也看到一則新聞，這2年小學和中學教師缺額的情況越來越嚴重，很多取得教師資格的年輕人不再應徵教師工作，寧願選擇去企業工作，原因之一，當然薪資太低；原因之二，教師要負擔很多的行政工作；原因第三，現在的教育現場相較過去更為複雜。

蔣萬安說，低薪幾乎已經成為扭曲台灣很多面向的共同原因，包括最近大家都關心的急診室危機，政府不能再漠視低薪所造成的各種隱性危機。上個月17號主計總處也才公佈了2024年全年薪資的統計，全體受雇員工每人每月的總薪資平均數是6萬0984元，首度突破6萬元的大關，經常性的薪資平均數則是4萬6450元，包括中小學的老師在內，很多人看了這個數字都會想，原來我離社會的主流這麼遠，當然會質疑自己為什麼要去當老師。

「市府至少可以為老師們做的一件事，就是儘量減少該被減量的行政工作」，蔣萬安說，據他所知，許多老師們很多的行政工作是來自於政府機關沒完沒了的各種評鑑以及交辦事項。老實說這些行政庶務大部分只是增加老師的負擔，對於教學現場沒有幫助。

蔣也舉上學期農業部推動「班班喝鮮奶」例子，就是因為完全沒做好配套，所以讓學校的老師人仰馬翻，所以他也才會邀集相關局處，也走訪各個超商通路業者，來讓孩子到超商去領取鮮奶。

蔣萬安說，4月開始實施之後也會出現一些鮮奶領取，包括據點備貨量不足的情況，相信業者很快會找出物流配送的模式。另一方面，為讓本土酪農可以繼續安心生產優質鮮奶，產發局、畜產公司、北農也幫他安排酪農產區拜訪業者行程。希望當面也謝謝這些酪農，希望他們在台北市有穩定消費量的前提下，能夠安心生產優質的鮮奶，當然如果有更多縣市參與這項政策。

教師 鮮奶

延伸閱讀

影／台北市長蔣萬安邀市民參與世壯運開幕 抽經典賽來回機票

李四川與劉和然誰適合選2026新北市長？ 台北市長蔣萬安：別挖坑給我

世壯運倒數73天...大巨蛋開幕亮點曝 台北市長蔣萬安報名這2賽事

罷免添火 傳賴清德下動員令？蔣萬安：台積電才真的需要總統出手

相關新聞

國小生誤入釣魚網站帳密洩 致家長信用卡被盜刷

近日有國小家長疑孩子因材網帳密外洩，連帶綁定的家長資料也外洩，由於家長用Google帳號登入因材網，導致綁定Google...

曝教師荒3原因 蔣萬安指示幫老師減壓：破例不可廢思維

近2年，全國中小學掀教師荒，都會至偏鄉無一倖免。台北市長蔣萬安本周市政會議指示教育局幫老師們減壓，包括全面檢視現有作業模...

母職懲罰／就業市場被邊緣化 育兒女性恐陷高貧窮風險

多數父親就業無後顧之憂，那是因為孩子生病，請假照顧的通常是媽媽，但育兒婦女也因此容易成為老闆眼中「不夠好」的員工，不少人改找彈性工時、兼職工作，研究顯示，這類工作因收人少，儲蓄難，有更高的機率落入老年貧窮。女性育兒經濟風險如此大，母職懲罰有解嗎？

教保負面新聞一再打擊士氣 苗栗縣今年推出獎勵計畫

苗栗縣政府為鼓舞教保人員的士氣，今年針對全縣幼兒園推出獎勵計畫，將選拔並表揚績優機構與人員，肯定大家對幼兒教育的貢獻。

彰化教師導護遭辱罵 代理師工會籲由專業人員指揮交通

近日彰化縣有教師在執行交通導護任務時，遭遇不理性民眾辱罵「鬧事」、「跩什麼跩」，全國代理暨代課教師產業工會認為，這再次凸...

網紅鼓吹捉刀 葉丙成：學檔作弊是傷害孩子

有網友發文宣稱，為協助外甥女進入國立大學商學院，打算代為製作學習歷程，引起熱議。教育部次長葉丙成為此在臉書發表「真正的教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。