翻譯不只轉換語言 譯者陳榮彬引領新生代入行

中央社／ 台北5日電

入行逾25年、翻譯類型超過60種，資深譯者陳榮彬用經驗與熱忱為乘載知識的語言把關，正確轉化為讀者熟悉文字，更樂於擔任新生代譯者守護者，引領他們走入字海世界。

哲學碩士出身，擁有比較文學博士學位的陳榮彬，近年代表作包含梅爾維爾「白鯨記」、海明威「戰地鐘聲」與「戰地春夢」等經典小說；「戰地春夢」更獲2023年梁實秋文學翻譯大師獎優選獎。

日前他接受中央社記者專訪分享，最早的翻譯經驗，是替大學同學把三民主義的英文講義翻成中文，後來陸續會接到零星案子。出社會後，當過幾年上班族仍難忘情譯者工作，便一頭栽進字海世界，目前也正擔任台大翻譯碩士學位學程副教授。

「我都跟學生講，文筆好壞其次，但最重要是翻正確，還有這本書的目的是什麼」，陳榮彬強調。

以翻譯功能學派來看，文本分成三類：資訊性、表現性、操作性。陳榮彬解釋，資訊性強調資訊傳達，如新聞、科學報導，翻譯時得確保內容準確性與清晰度；表現性則注重美學與創意表達，如文學作品，得兼顧作家風格與情感。操作性目的在於影響或說服讀者採取行動，如廣告或政治演說，得確保譯文能引起目標讀者共鳴。

陳榮彬認為，譯者就像是作者與讀者間的橋梁，得善盡其目的並完成使命。然而，要當譯者，外語能力究竟要多好，他認為關鍵在於「工作語言」為何。

做中翻英，英文得比中文好，同理，英翻中，中文就得比英文好，陳榮彬指出，譯者理解能力或許跟大家差不多，但更擅長表達。因此，譯者需持續閱讀、培養更貼切的表達能力。例如，電影字幕譯者需要熟悉PTT的鄉民用語，才能讓文字生動、貼近時事。

●引領學生踏入譯者世界 正面迎向AI挑戰

從事教學與翻譯之際，陳榮彬更積極引領學生入行。從「黃色臉孔」譯者楊詠翔，到近期兩版「1984」新版譯者蔣義與游騰緯，都是他的學生，讓他相當驕傲。

陳榮彬期盼每名學生畢業前，都能擁有一本名片般的作品，助大家闖蕩社會，因此常常跟出版社推薦新人，同時扛下譯本審稿責任，為成品把關。

擔任他助教的碩士門生陳琪徨，就正著手1922年問世的傳播學經典「公眾輿論（暫譯）」（PublicOpinion）繁體中文譯本。陳琪徨表示這本書2006年就曾在大陸推出簡體中文版，因審核機制刪去許多一次世界大戰的內容，這次翻譯將呈現更多中文世界沒看過的資訊。

不過，經典再譯難免會與舊譯本比較，陳琪徨坦然接受：「不可能同時取悅所有人，批評者的意見或許能幫助我們思考，因此我們必須鍛鍊自己的心臟。」陳榮彬也補充，語言會隨時間推進不停變化，符合當代用語視角的新譯本著實重要，譯者也必須接受讀者有其喜好。

近年人工智能強大運算能力，讓許多人為翻譯產業捏把冷汗，陳榮彬卻不悲觀並提出「AI翻譯內容真的不會錯嗎」的觀點。

陳榮彬指出「資訊性」內容，如科學、法律、專利等制式內容或許容易被取代，但人文歷史、文學或意識形態題材仍須人類譯者的判斷輔助。好比，鍵入「Tartar」一詞通常會翻譯成「韃靼」，但它也泛稱中原地區北邊的遊牧民族，契丹、女真、西夏甚至滿洲人都能被歸類成Tartar。

陳榮彬不否認AI在很多領域有卓越表現，但與其將它視為競爭對手，不如當作提升工作效率的工具。在全球化時代，知識是極其重要的資產，而譯者的工作與使命正是為其把關，將乘載知識的語言轉化為另一種語言，他也會攜手學生為中文世界帶來更多精彩故事。

中文 語言

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