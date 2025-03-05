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新南向產學專班亂象 人權會獻策5招護境外生權益

中央社／ 台北5日電

國家人權委員會今天說，現行法令對於境外生在台就學及勞動權益保障仍有不足，近年如境外生收取學費異常、淪為廉價移工等亂象百出，政府應透過加速立法或提升法律規範等5大措施改善，以符合公民與政治權利國際公約規範。

人權會今天透過新聞稿表示，自民國107學年起每年約有10萬至13萬境外生來台就學，但自106學年度開辦新南向產學合作國際專班起，教育部開設專班初期未能完整建立相關招生及實習與工讀規範，部分學校人員與代辦業者勾結，傳出如透過仲介招募、境外生收取學費異常、扣留護照居留證、超時工作及淪為廉價移工等問題，影響台灣人權聲譽。

人權會說，為探究境外生在台權益遭侵害原因及政策制度系統性缺失，人權會綜整提出境外生在台就學及勞動權益案專案報告，建議政府應採取5大措施改善。

人權會說，首先是加速推動制定「專科以上學校校外實習教育法」草案專章，或在立專法前提升教育部、僑委會及勞動部現行規範法律位階，健全法制度保障。

人權會表示，第二，建議教育部、僑委會及勞動部針對學校、合作企業及雇主加強法令宣導，強化聯合查訪及境外生工讀查訪機制，並檢視現行訪查及勞檢結果是否具預防人權侵害成效。同時研議提供線上勞動剝削自我檢核表及預警機制，提升境外生勞動剝削意識，並建立即時處遇機制。

人權會說，第三，教育部及僑委會應加強課程審查及評鑑，落實學用相符、培育優質人才開設目的，嚴格篩選與查訪實習與工讀廠商，且建立「優良及不良廠商名單」與獎勵機制，並設置轉銜輔導制度，協助境外生適應困難時，順利轉換實習場所、系所或學校。

人權會表示，第四，建議教育部及僑委會評估得否參考德國設立限制提領專戶機制，以每月限額提領，保障境外生在台基本生活及就學權益。第五，政府有責任就美國人口販運問題報告關注議題，適時提供實際現況資訊，並說明政府改善作為。

人權 教育部 機制

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