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影像串聯「光電獸」 忠泰美術館展姚仲涵新貌

中央社／ 台北5日電

新媒體藝術家姚仲涵自2017年起發展「光電獸」系列創作，應忠泰美術館邀請，他與劇場獨立製作人吳季娟合作推出展覽，其中首度嘗試以影像串聯過往「光電獸」作品，8日起展出。

實踐大學建築設計學系系主任姚仲涵自2005年起從事聲響創作，代表作品有日光燈裝置「流竄座標」及「光電獸」系列作，其中「光電獸」系列作曾參與台灣燈會、台灣國際光影藝術節等展會，也曾跨界與樂團宇宙人共創裝置作品。

忠泰美術館今天舉行「在混沌的世界中建立一點序曲 姚仲涵」展覽記者會，由姚仲涵導覽與吳季娟協作完成的4件作品，包含裝置作品「漸強、漸弱與打氣」、多頻道錄像作品「感覺噪音」、影像作品「光電獸宇宙－未來」、裝置「光電獸#41－混沌」，表演藝術作品「混沌/力量/音量」則將在展期間展演。

吳季娟分享，在展覽籌備期間，他們思考如何呈現姚仲涵長期發展的「光電獸」系列作品，姚仲涵擁有電影導演夢想，比起將作品逐一陳列，他們選擇讓姚仲涵圓夢，透過影像「光電獸宇宙－未來」串聯過往「光電獸」作品。

「光電獸宇宙－未來」作品與藝術家黃偉軒合作，故事述說2525年太陽瀕臨死亡，地球面臨「缺光症」危機，人類最終透過啟動光電獸對抗黑暗。而同一展間則展出全新大型裝置「光電獸#41－混沌」。

姚仲涵觀察，展間障板天花板及木紋地板，帶來與常見美術館白盒子不一樣的感受，他希望能以裝置回應空間，讓影子在此件作品中也一起被看見，對他而言是較為不同的嘗試，更將在展期間成為表演者的展演舞台。

讓擁有不同專業背景的姚仲涵與吳季娟合作，也是忠泰美術館繼2022年「感知現場－建築x藝術跨界展」後的新跨域實驗，藉由吳季娟的協作角色，創新姚仲涵作品思考方式，2人還錄製Podcast節目，呈現摸索展覽主題過程，最終決定以混沌與序曲為核心概念，探討人類在混沌與秩序間的生存之道。

「在混沌的世界中建立一點序曲 姚仲涵」將於3月8日至6月29日展出，地點在忠泰美術館。

宇宙 美術館 藝術家

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