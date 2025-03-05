心理測驗剖析學生優勢 2025新北教育博覽會3月1日上線

2025新北在地幸福學國際教育博覽會3月1日上線，新北教育局今年與104人力銀行合作，引用104生涯興趣測驗，透過AI大數據剖析學生優勢與興趣。此外，實體博覽會3月29日將在新北市市民廣場盛大開幕，集結全國67所大專院校、60所高中職及美、日、澳、紐、加等五大國際教育機構參與。

新北教育局長張明文說，新北在地就學率已從4成提升至7成，這次博覽會突破傳統教育展覽，與104人力銀行合作，運用AI大數據與人工智慧技術，精準剖析每位學生優勢與興趣，博覽會涵蓋138個展位、50場以上精彩表演，及逾500項產學合作資訊；此外，博覽會還設立醫護專區，呈現醫療與健康領域升學及就業前景。

104人力銀行行銷副總經理張寶玲說，104生涯興趣測驗使用Holland何倫碼理論的三分鐘心理測驗，可推薦學生合適學群、職業，還有學生最關心的薪資行情等，測驗已有25萬人使用，具一定規模，相信有助於學生找到人生志向。

福和國中尹懷業說，他對本次博覽會充滿期待，認為活動設計能充分回應新北市學生對未來升學與職涯發展的需求，展覽現場提供專人生涯諮詢、免出國了解五大國際學校及百項獎項抽獎等豐富內容。