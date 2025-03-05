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教保負面新聞一再打擊士氣 苗栗縣今年推出獎勵計畫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府為鼓舞教保人員及教保機構人員的士氣，今年推出績優人員獎勵計畫，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為鼓舞教保人員及教保機構人員的士氣，今年推出績優人員獎勵計畫，示意圖。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府為鼓舞教保人員的士氣，今年針對全縣幼兒園推出獎勵計畫，將選拔並表揚績優機構與人員，肯定大家對幼兒教育的貢獻。

縣府教育處表示，全縣目前共有202間公私立幼兒園，教保人員有1364人，近年來有關幼兒園的負面新聞一再出現，讓許多兢兢業業且認真的教保人員受到衝擊，也有一些教保人員遭家長投訴，整體士氣較低弱，因此縣府決定推出獎勵計畫，發放獎狀、獎牌，讓績優人員感受到被尊重且持續正向發展，獎勵對象也包括教保行政工作等人員。

獎勵計畫依「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」規定辦理，凡是在縣內設立滿3年且成績卓越的教保機構，在苗栗縣服務滿3年並具有年資、教保服務或行政表現、教保服務研究發展，或有其他優良事蹟的績優教保人員，都可申請參與遴選，參與遴選時間從3月1日至3月31日，審查後將於5月31日前公告評選結果，7月間由縣長親自頒獎表揚。

縣長鍾東錦表示，這次獎勵計畫不僅是對教保機構與教保人員辛勤付出的肯定，更希望藉此鼓勵全縣的教育團隊持續精進，共同提升幼兒教育與照顧品質。為表達對獲獎的教保服務機構及教保服務人員的感謝與鼓勵，縣府預計7月辦表揚活動，歡迎符合資格的機構與人員踴躍申請，為苗栗共創更優質的幼兒教育環境。

幼兒園 苗栗縣 鍾東錦

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