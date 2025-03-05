本土語融入幼兒園教保活動 徵件延長到3月底

教育部徵求以台語、客語、原住民族語，設計幼兒園教保活動資源，形式包含童謠、故事繪本、動畫、教案等。徵件已延長到3月31日。

教育部今天發布新聞稿指出，「本土語融入教保活動課程教學資源徵選活動」113年度已開始徵件，共有3大類9個徵選項目，期盼藉此提升教保服務人員的本土語言教學專業素養。

教育部舉112年度得獎作品為例，台南市新營區南梓實驗小學附幼的「豆菜麵」，透過兒歌傳達熟悉的好味道，簡單的烹調作法，食用時淋上蒜頭醬油，讓幼兒從食物的連結透過生動活潑的文字並朗朗上口。

歷年優秀教案中，包括台北市溪山實驗國小附幼的「菜菜同你講」，以客語發展教案，製作生動及有趣的對話故事繪本，向幼生介紹日常生活所吃的蔬菜及營養，進而瞭解營養均衡及多樣性食物攝取，達到均衡飲食的目標。

教育部表示，學前階段教育為幼兒學習語言的最佳環境，為讓幼兒有更多機會在日常中重複體驗本土語言、親近本土題材或議題，將持續徵選優秀教案，充實教學資源。