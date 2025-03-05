網紅鼓吹捉刀 葉丙成：學檔作弊是傷害孩子

有網友發文宣稱，為協助外甥女進入國立大學商學院，打算代為製作學習歷程，引起熱議。教育部次長葉丙成為此在臉書發表「真正的教育」一文，強調作弊將為孩子帶來三點傷害，希望有類似想法的大人再重新思考一下，真的愛孩子，就請不要用這種方式去傷害他。

「工程師的存股致富之路」臉書粉專版主日前發文透露，目標是協助目前國二的外甥女未來能考上國立大學商學院，未來管理數千萬元的資產，所以計畫研究大學入學必須的高中學習歷程檔案，「這裡我就不演了，打算直接幫她做完所有文件跟影片」，還稱只要每份學習歷程都是他寫的，文風就會一樣。

代製作學習歷程檔案的發文一出，立刻引發討論，有家長質疑是反串文，也有家長直言多元入學本來就是有錢人孩子的遊戲。

葉丙成強調，幫孩子作弊，不是教育，而且對孩子的未來傷害極大。第一，作弊不見得成功，面試一問就知，一旦被抓包會造成傷害。作弊成功的話，會給孩子錯誤價值觀；即使僥倖過關，孩子獨立面對挑戰的韌性跟解決問題的能力，完全被摧毀了。