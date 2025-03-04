桃園故事揚帆國際 百冊繪本登「世界最大海上圖書館」
被譽為是「世界最大海上圖書館」的輪船「望僕號」今年來到台灣巡迴，桃園市立圖書館響應海上閱讀推廣計畫，集結市府文化局、衛生局及環保局等單位，收集100冊在地特色繪本，內容涵蓋眷村生活、地景樣貌及移居故事等，盼將桃園故事傳遞到世界各地。
「望僕號」由德國非牟利慈善機構「好書共享」協會運營，並與姐妹船「忠僕號」和「望道號」共同成為世界最大的海上移動書展，航行於世界各地，為每個港口城市帶來超過2000種不同領域的書籍。今年望僕號巡迴也來到台灣，分別先後停靠於高雄港、花蓮港與基隆港，展開為期1個月的知識分享之旅。
桃市圖也特別收集100冊在地特色繪本捐贈給望僕號，並於今天舉行捐贈儀式。市圖館長施照輝表示，此次捐贈繪本包括「順伯的好日子」、「爺爺的寶藏」、「眷村小學運動會開始！」等，部分書籍有中英文對照版本，以便不同國籍的讀者閱讀，其他書籍還包括市民捐贈的外文繪本好書，內容生動有趣，適合不同族群閱讀。
施照輝表示，閱讀不受限於陸地，知識可以隨著海風流轉至世界各地，「望僕號」海上圖書館將不僅是傳遞書籍，更是文化交流的橋樑，藉由這次捐贈繪本計畫，希望能將桃園的風土民情、景色與文化，透過繪本形式與世界各國分享。
望僕號處長PilHun Park表示，望僕號航行至世界各地，曾送書到孤兒院及老人院等，第一次被贈書，感謝桃園市立圖書館分享知識，讓台灣及桃園的文化與歷史也可以傳遞到到世界各地。
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