桃園故事揚帆國際 百冊繪本登「世界最大海上圖書館」

被譽為是「世界最大海上圖書館」的輪船「望僕號」今年來到台灣巡迴，桃園市立圖書館響應海上閱讀推廣計畫，集結市府文化局、衛生局及環保局等單位，收集100冊在地特色繪本，內容涵蓋眷村生活、地景樣貌及移居故事等，盼將桃園故事傳遞到世界各地。

「望僕號」由德國非牟利慈善機構「好書共享」協會運營，並與姐妹船「忠僕號」和「望道號」共同成為世界最大的海上移動書展，航行於世界各地，為每個港口城市帶來超過2000種不同領域的書籍。今年望僕號巡迴也來到台灣，分別先後停靠於高雄港、花蓮港與基隆港，展開為期1個月的知識分享之旅。

桃市圖也特別收集100冊在地特色繪本捐贈給望僕號，並於今天舉行捐贈儀式。市圖館長施照輝表示，此次捐贈繪本包括「順伯的好日子」、「爺爺的寶藏」、「眷村小學運動會開始！」等，部分書籍有中英文對照版本，以便不同國籍的讀者閱讀，其他書籍還包括市民捐贈的外文繪本好書，內容生動有趣，適合不同族群閱讀。

施照輝表示，閱讀不受限於陸地，知識可以隨著海風流轉至世界各地，「望僕號」海上圖書館將不僅是傳遞書籍，更是文化交流的橋樑，藉由這次捐贈繪本計畫，希望能將桃園的風土民情、景色與文化，透過繪本形式與世界各國分享。