台南公幼搶園生…位置好學校如吸塵器 偏遠公幼望生興嘆

台南市公幼與非營利幼兒園今天辦理新生入園登記，市區許多學校仍是沒招滿，要辦理續招。

不過，有些國小附幼因新的園舍完成，招生情形比去年好；最明顯的是北區立人國小，12班招滿，而且要抽籤。

公幼老師表示，雖然近幾年許多公幼都蓋新校舍，不過，若是生源有限偏遠處，能發揮的效果也是有限，因此位置很重要，畢竟住在市區的家長，較不會考量把孩子送較遠處的幼兒園就讀，今年源台南市南區喜樹國小附幼、省躬國小附幼都蓋了新房，教室變漂亮了，不過，還是招生招得相當辛苦，雖然今年來報名人數略有增加，老師們還是要繼續努力。

位在南區市中心的日新國小附幼，園舍是新的，去年招了3.5班，今年人數增加了，將招到4班，而且3到5歲班可能要抽籤。

安南區九份子重劃區的九份子國中小，幼兒園有2班，今年缺額19人，但上午報名人數已超過25人，將抽籤。立人國小位於舊城區市中心，去年幼兒園新大樓完工啟用後，招了11班，今年再增1班，今天上午的報名已額滿，將抽籤決定，有他校校長形容因位置好如吸塵器。

東區崇學國小附幼有3班，今年缺額26人，到下午的登記人數已超過26人，也將抽籤。東區復興國小附幼因今年有40多人要畢業，招生挑戰較大，到今天下午尚未招滿，老師們還在努力中。

因近幾年2歲幼幼班需求殷，有學校為減輕招生壓力，紛紛申請3至5歲班減班，增設幼幼專班，已成新現象，如協進國小今年再增設1幼幼專班，東區復興國小也要申請明年設幼幼專班。

台南市教育局表示，今年有3所新建幼兒園包含南區的喜樹國小附幼、省躬國小附幼、茄拔國小附幼，另有2所新設的歸仁區沙崙國高中附幼以及安平鴻仁非營利幼兒園，園舍新穎，提供幼兒安全、舒適的成長環境。另，為了符應家長對2歲專班的需求，也新增18班272名額。

若第一次招生不足，辦理第二次登記，第二次登記時間3月12日。第一次抽籤3月6日上午9時起、第二次抽籤3月14日上午9時起。欲了解報名流程、各園可招生名額及簡章可至台南市「公共化幼兒園招生資訊網」（https://kid.tn.edu.tw/kidsall/）查詢。