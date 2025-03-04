SDGs時代之高等教育品質保證與創新變革

【文／吳淑媛．社團法人台灣評鑑協會秘書長、周穎利．社團法人台灣評鑑協會副秘書長】

教育部委託社團法人台灣評鑑協會（簡稱台評會）辦理的本週期（113至117學年度）技專校院校務評鑑，分為：一、校務治理與發展策略；二、教師教學品質之確保與支援；三、學生學習品質之確保與成效提升；四、自我改善與精進等四個項目，在第四項目的核心指標4-3「校務經營成效之提升策略」的檢核內容4-3-1中，除早已在高等教育評鑑中強調的「大學社會責任實踐（USR）」外，配合國際社會發展趨勢，利用新一輪評鑑指標調整的機會，將「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」納入，設定該檢核指標的具體文字為「大學社會責任實踐（USR）、聯合國永續發展目標（SDGs）與校務經營問題相關之社會、環境等議題，其研究／分析機制及運作」，其目的在促使高等教育機構建立針對「與校務經營問題相關之社會、環境等議題之研究／分析機制並積極運作」。

SDGs是聯合國在2015年9月發布的全球發展藍圖，旨在推動2030年永續發展議程。SDGs包含17項核心目標，並再細分為169項具體目標，輔以230個參考指標，用以衡量各國在永續發展方面的推動情形。

國內多所大學近年來已逐步將SDGs整合至校務研究與發展策略之中、將SDGs永續發展目標納入學術活動及課程規劃。

國內大專校院SDGs執行現況之問卷調查

台評會成立宗旨是「發展及推廣評鑑知識與技術並提供評鑑服務」。主要任務包括：提供專業評鑑服務，提供評鑑相關諮詢、接受委託辦理評鑑、輔導協助建立內部品質保證機制；以及促進評鑑知識與技術之發展與推廣，從事評鑑相關研究、參與評鑑相關國際組織、辦理學術研討會議等。基於此一使命，台評會於2023年5月針對國內大專校院SDGs執行現況進行問卷調查，旨在研擬SDGs知識發展與對應的品質保證技術，其目標是建立完善的永續報告書評鑑與認證機制，以提供大專校院更具公信力的評鑑服務，進一步推動高等教育的永續發展。相關調查結果說明如下：

一、SDGs問卷回復學校與填答者背景

SDGs執行現況之問卷回復學校數，計有119所，一般大學54所，技職大專校院65所。在問卷填寫者的行政職位、行政年資（含一、二級主管）中，擔任一級行政主管（例如：教、學、總、研、圖資等單位主管）占34.5%，校長（副校長）占21.0%，SDGs專責單位主管占19.3%，主任秘書占17.6%等。其中，行政年資5年以內者占31.9%，20年以上者占21.8%，10年以內者占20.2%，15年以內者占16.0%等。

本次問卷涵蓋一般大學與技職院校，可顯示臺灣各類型高等教育機構對SDGs執行現況的關注。填答者以一級行政主管（34.5%）及SDGs專責單位主管（19.3%）為主，反映出校內主要行政領導階層對SDGs事務的參與程度高。此外，填答者的行政年資分布較廣，顯示SDGs相關工作普遍受到行政主管們的關注。

二、SDGs推動現況與專責單位設置

各校推動SDGs工作的發起人，校長占57.1%，一級行政單位占51.3%，一級學術單位占8.4%，教職同仁占7.6%，以及董事會占4.2%等。各校推動SDGs工作，有專責單位占70.3%，計83校；無專責單位占29.7%，計35校。其中，專責單位為永續推動辦公室者占59.0%，其次為大學社會責任辦公室占21.7%，研究發展處則占10.8%等。截至2023年，各校已推動SDGs相關工作的時間，3年以內者占43.2%，計51校，5年以內者占19.5%，8年以內者占16.1%，1年以內者占15.3%，以及尚未正式推動者占5.9%，計7校等。

這些數據顯示，在臺灣高等教育機構推動SDGs的過程中，校長的領導角色、專責單位的設置，以及永續推動辦公室的運作，對於永續發展策略的落實具有關鍵的影響。

三、課程、產研計畫與SDGs關聯度盤點

各校各部制課程與永續發展指標SDGs關聯度盤點情形，全部課程已完成盤點者占37.1%，計43校，已規劃但尚未開始進行者占29.3%，30%課程已完成盤點者占15.5%，60%課程已完成盤點者占8.6%，以及尚未規劃辦理者占9.5%，計11校等。近3年研究或產學計畫與永續發展指標SDGs關聯度盤點情形，已規劃但尚未開始進行者占41.5%，計49校，近3年研究或產學計畫已完成盤點者占19.5%，30%已完成盤點者占12.7%，60%已完成盤點者占7.6%，以及尚未規劃辦理者占18.6%，計22校等。各校SDGs關聯度盤點之辦理及確認程序的單位，成立SDGs專責單位占39.8%，計47校，教務處者占39.0%，研發單位者占33.1%，課程委員會者占12.7%，（院、系）務會議者占6.8%，以及其他占22.0%等。

此一數據顯示，各大學在課程與產研計畫的SDGs關聯度盤點之進度不一，部分學校已完成全面盤點，但仍有約30%以上的學校尚未開始。雖然多數學校已設立專責單位或由教務處、研發單位負責相關工作，但仍有部分學校尚未建立完善的SDGs盤點與確認機制。未來可強化課程與研究計畫的SDGs整合度，並建立系統化的評估機制，以提升SDGs的落實成效。

四、永續報告書出版與SDGs相關專職人員配置

各校出版該校永續報告書的情形，已出版者占42.9%，計51校，無出版者占57.1%，計68校。其中，已出版者於2021年開始出版者占28.6%，計14校，2022年開始出版者占24.5%，2019年開始出版者占12.2%，2020年開始出版者占10.2%，2023年開始出版者占10.2%，2018年開始出版者占6.1%，2017年開始出版者占4.1%，以及2016年開始出版者占4.1%等。此外，每1年出版者占84.3%，計43校；每2年出版者占15.7%，計8校等。有關各校辦理（或評估）SDGs相關業務的人員數量，2位~少於4位者占35.3%，計42校，1位~少於2位者占31.9%，少於1位者占16.8%，以及4位以上者占16.0%等。

近六成（57.1%）的學校尚未出版永續報告書，但已出版的學校多集中在近幾年開始，並且84.3%每年發行，顯示永續報告書制度正在逐步成熟。然而，各校SDGs相關業務的專職人力配置普遍較少，超過一半的學校僅有1至4名專職人員，甚至有近17%的學校僅依靠兼職人員。這反映出臺灣高等教育機構在SDGs相關推動與品保機制上仍有待發展與強化的空間。

五、學校推動SDGs的主要困難與挑戰

各校在推動SDGs目標時，遇到最大的困難／挑戰是校內對SDGs認知不足／有限者占65.0%，計76校，缺乏相關資源者占50.4%，缺乏政府政策支持或承諾者占24.8%，無法找到合適之推動夥伴者占23.1%，不清楚SDGs的方向或推動方式者占9.4%，以及其他占6.8%等。

從數據來看，SDGs認知不足（65.0%）與資源缺乏（50.4%）是高等教育機構推動SDGs的兩大主要挑戰。此外，缺乏政府政策支持（24.8%）與難以尋找適當的推動夥伴（23.1%）也是關鍵問題之一。部分學校對SDGs的推動方式仍不夠清晰，顯示在政策指引、資源配置與跨校合作等方面仍有優化空間。未來可透過強化校內SDGs教育、提升資源投入、深化政府與產學合作來克服這些挑戰，進一步推動高等教育機構在永續發展領域的落實與成效。

六、學校推動SDGs之目的關聯度

此次119所大專校院回復大學推動SDGs目的之關聯度，如表一所示；其中，高關聯度（平均數>4.5）有4項，分別為：Q1展現大學社會責任（4.87）、Q7引導學生了解SDGs相關概念，擴大SDGs的影響力（4.69）、Q13因應社會潮流及時勢所趨（4.56），以及Q3顯示辦學績效（4.50）等。至於，關聯度較低（平均數<4）則有3項，分別為：Q9參加QS或THE世界大學評比（3.94）、Q11檢核學校行政作業流程（3.94）與Q12對風險之控管（3.94）等。

調查結果顯示，多數大學推動SDGs的主要動機在於展現社會責任（4.87）、教育與影響力擴展（4.69），以及因應全球趨勢（4.56），這反映出SDGs已成為高等教育機構提升社會影響力與學術發展的核心議題。相較之下，與國際大學排名（3.94）、行政流程檢核（3.94）及風險控管（3.94）相關的目標關聯度較低，顯示臺灣高等教育機構在推動SDGs時，更聚焦於教育與社會影響，而非單純為了國際排名或內部管理。這些結果可作為未來SDGs融入校務治理的重要參考依據。

七、學校推動SDGs責任與整體可呼應目標之關聯

各校認為大學最需要負起責任推動的項目，如表二所示。其中，前五項分別為：SDG4教育品質占96.6%（115校），SDG8就業與經濟成長占51.3%（61校），SDG17全球夥伴占45.4%（54校），SDG5性別平等占41.2%（49校），以及SDG10減少不平等占41.2%（49校）等。

各校就「學校整體」而言，最容易呼應的SDGs目標，如表三所示。其中，前五項分別為：SDG4教育品質占89.9%（107校），SDG3健康與福祉占46.2%（55校），SDG8就業與經濟成長占46.2%（55校），SDG5性別平等占37.0%（44校），以及SDG11永續城市占37.0%（44校）等。

從表二與表三的結果顯示，96.6%的學校認為推動優質教育是大學的責任，同時89.9%認為SDG4也是最容易呼應的目標，顯示高等教育機構在推動SDGs時，優質教育是最具共識的核心議題。這也符合大學的基本職責，即透過課程、學術研究與人才培養，提升教育品質，促進知識普及與創新。SDG8被51.3%的學校視為推動責任項目，同時46.2%認為學校可呼應該目標。這反映出臺灣高等教育機構關注畢業生就業與產業鏈結，透過產學合作、創新創業計畫、職涯輔導等來支持經濟成長。SDG5（41.2%）和SDG10（41.2%）都被認為是大學應負責推動的重要目標，且SDG5在「學校最容易呼應的SDGs」中排名第四（37.0%）。這表明高等教育機構在促進性別平等、保障多元公平機會等方面具政策導向性，例如：性別平等教育、校園反歧視機制等措施。45.4%的學校認為SDG17（全球夥伴）是責任項目，但未進入學校整體最容易呼應的前五名，顯示學校在國際合作與夥伴關係推動上仍面臨挑戰。SDG11（永續城市）在學校整體可呼應的SDGs目標中排名第五（37.0%），但未進入「學校最應負責推動的前五項SDGs」。這可能意味著，雖然學校可以在綠色校園、環境永續、都市發展等方面做出貢獻，但其角色相較於「教育、經濟成長、社會公平」而言，可能被視為次要推動責任。這些結果可作為未來高等教育機構制定SDGs發展策略的參考，並引導學校更有效地分配資源、制定政策，以發揮最大影響力。

結語：臺灣高等教育機構推動SDGs的挑戰與展望

台評會透過對臺灣高等教育機構SDGs執行現況的調查，呈現了大學在推動永續發展目標（SDGs）上的進展與挑戰。數據顯示，多數學校已將SDGs納入校務發展、課程設計與研究計畫之中，並積極出版永續報告書，以展現社會責任與學術影響力。然而，仍有部分學校在SDGs盤點、資源配置、國際合作等方面面臨挑戰，顯示未來仍有深化與優化的空間。

本調查結果反映出臺灣高等教育機構在推動SDGs時，最關注的領域為SDG4優質教育、SDG8就業與經濟成長、SDG5性別平等、SDG10減少不平等與SDG17全球夥伴等。這些目標不僅與大學的核心使命密切相關，也顯示學校對於教育品質、社會公平與產業鏈結的高度重視。然而，調查亦發現，校內對SDGs認知不足（65.0%）、資源缺乏（50.4%）、以及缺乏政府政策支持（24.8%）等問題，成為大學推動SDGs的主要阻礙。在高等教育品質保證的角度來看，建立系統化的SDGs品保機制，如強化永續報告書的標準、制定SDGs盤點流程、提升SDGs相關專業人力配置等，將有助於提升大學在SDGs推動的整體效能。此外，學校亦可透過產學合作、跨校聯盟及國際合作等，擴大SDGs的影響力，提升臺灣高等教育在全球永續發展中的競爭力。

整體而言，臺灣高等教育機構已在SDGs推動上邁出重要步伐，但仍需持續精進，透過政策支持、資源整合、學術創新與國際連結等，讓SDGs成為大學長期發展的核心策略，進而發揮更深遠的社會影響力，實現教育與永續發展的雙重目標。