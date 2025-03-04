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學生選填志願的專業參據：校務評鑑與系所評鑑

聯合新聞網／ 《評鑑》雙月刊

【文．許嘉寶／高教評鑑中心助理研究員、池俊吉／高教評鑑中心研究員】

想要了解一間大學，以及它的系所嗎？對於準備邁入大學的學生及學生家長來說，這是一個實際的需求。除了憑藉過往印象、大學官方網站、坊間的升學資訊平台及大學排行榜之外，還有哪些管道或方式能夠作為參考呢？本文透過介紹及解讀大學辦學的評鑑資訊，盼能提供社會大眾更多元的管道，從不同面向來了解大學。

大學辦學之相關資訊

依據大學法第39條「大學對校務資訊，除依法應予保密者外，以主動公開為原則，並得應人民申請提供之。」；大學法施行細則第27條「大學為依本法第三十九條規定主動公開校務資訊，應訂定校務資訊公開之事項、方式及人民申請提供之程序，且應於學校網頁建置校務公開專區，並指定單位或專人，辦理校務資訊之定期更新及管理。前項校務資訊，包括基本數據及趨勢、辦學特色及發展願景、績效表現及各類評鑑結果、畢業生流向及校友表現、財務資訊及學雜費、各類就學補助資訊等事項。」因此，在資訊公開的要求下，學校必須在其官方網站公開以上資訊；此外，教育部大專校院校務資訊公開平臺暨大專校院一覽表（https://udb.moe.edu.tw/）亦提供學校及系所的基本資料，如領域、修讀學分數、就讀人數、畢業人數、學生出國進修人數、教師人數等，社會大眾可至網站進行了解。

大學評鑑的專業評估

大學評鑑的依據載明於大學法第5條第2項：「教育部為促進各大學之發展，應組成評鑑委員會或委託學術團體或專業評鑑機構，定期辦理大學評鑑，並公告其結果，作為學校調整發展之參考；其評鑑應符合多元、專業原則，相關評鑑辦法由教育部定之。」

大學評鑑可分為「校務評鑑」及「系所評鑑」，由經過教育部認可的專業評鑑機構來辦理，因此可提供學生更客觀與專業的大學校院辦學評估。各校之校務評鑑結果皆公告於財團法人高等教育評鑑中心基金會（簡稱高教評鑑中心）或社團法人台灣評鑑協會（簡稱台評會）之網站；而系所評鑑之資訊可以在高教評鑑中心、台評會及各專業評鑑機構，如臺灣醫學院評鑑委員會、中華工程教育學會，以及社團法人中華民國管理科學學會之網站進行查詢（見表一）。高教評鑑中心及台評會所公布之評鑑結果，除了通過與否之外，亦包括評鑑委員所撰寫之評鑑報告。大部分評鑑機構所提供之平台具搜尋功能，使用者可以透過搜尋、列表及下載評鑑報告來了解某一校或系所。此外，社會大眾亦可參考各校評鑑專區所彙整的資訊。

專業與客觀的評鑑資訊

以最新一週期的一般大學校務評鑑報告為例，其內容涵蓋學校在「校務治理與經營」、「教師教學與學術專業」、「學生學習與成效」及「社會責任與永續發展」四大面向之發展情況。系所評鑑報告的內容則涵蓋了「系所發展、經營及改善」、「教師與教學」及「學生與學習」，學生與家長都可以在報告中了解經評鑑委員透過書面審查以及實地訪評所形成對於學校與系所整體發展與趨勢的評估與建議。

評鑑報告的內容包括學校與系所近5年的「現況描述與特色」、「待改善事項」、「建議事項」，以及「針對未來的發展建議」，讓有興趣就讀的學子都可以清楚地了解學校與系所的強項與特色、需要再提升的部分，以及未來的發展方向，對於未來至少4年的大學生活選擇提供了一份質性與量性結合的專業評估報告。

教育部 網站 評鑑雙月刊 高教

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