北市代理老師家教與女學生飲酒、猥褻遭起訴 教育局：已停聘

教官退場，8年間少了約五分之四，高中職全民國防教育改由師培教師上課，但卻少有學校開出國防教師正式缺，甚至在招聘國防代理教師時，考量的是能否兼行政。有過來人感嘆，為了在考教甄時多一個選擇，花了兩學期十多萬元去上國防學分班，沒想到卻是坎坷求職路的開始。

2025-03-04 07:30