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北市代理老師家教與女學生飲酒、猥褻遭起訴 教育局：已停聘

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市某國中代理老師在暑假兼職家教期間，與女學生飲酒後，未徵得女方同意竟出現不當肢體接觸，女學生回家不舒服報警，案件才曝光。示意圖。圖／聯合報系資料照
台北市某國中代理老師在暑假兼職家教期間，與女學生飲酒後，未徵得女方同意竟出現不當肢體接觸，女學生回家不舒服報警，案件才曝光。示意圖。圖／聯合報系資料照

北市某國中代理老師在暑假兼職家教期間，與女學生飲酒後，未徵得女方同意竟出現不當肢體接觸，導致女學生不舒服，回家告訴家人案件才爆發，北市教育局表示，接獲地檢署通報後已停聘該師，經行政調查認定行為屬實也不予續聘，並提醒各校不應錄用有疑慮教師。

據了解，該老師去年8月擔任被害人家教老師，兩人上課期間飲酒後，宋男疑因酒意上頭，竟對尚未成年的被害人有不當肢體接觸，在未或被害人同意下對其環抱、觸摸其肚子及臉頰，甚至試圖親吻，嚇壞被害人，返家後被家人發現異狀報警後，案件才爆發，檢方近日依強制猥褻等罪嫌起訴。

經檢方調查，該男子113學年起開始在北市某國中擔任代理教師，教育局表示，去年底接獲檢方通報，第一時間校安通報並立即啟動行政調查，同時停聘該師，並在調查認定性別事件屬實後不予續聘，也提醒各校教師若涉有性別事件，即啟動內部人事預防性機制，重申提醒各校不應錄用有疑慮的教師。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

代理教師 北市 家教 猥褻

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