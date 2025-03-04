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平板學習效率低？ 她嘆淪筆記抄寫機器人、追劇仔 過來人教讀書秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享用平板記筆記的過程，並感嘆似乎降低了學習效率。 示意圖／ingimage
一名網友分享用平板記筆記的過程，並感嘆似乎降低了學習效率。 示意圖／ingimage

隨著數位化浪潮的加速，許多學生選擇用平板來學習，然而這種新方式究竟能否真正提高學習效果，卻引發了廣泛的討論。一位大三學生於Dcard分享了她的經驗，從最初的紙本學習轉向平板後，卻發現自己在記筆記時常常分心，難以深入吸收知識。

這位學生表示，她是在大三上學期開始使用平板，之前一直依賴紙本書籍。她發現自己在用平板記筆記的過程中，注意力不再集中於內容本身，而是過於關注排版和外觀，這種情況讓她感到相當沮喪。她形容這種現象為「只是在抄寫，而不是吸收」，認為這樣的學習方式效率極低。

此外，她提到自己屬於「記位置型」的學習者，習慣在腦海中回想筆記的具體位置，因此對於數位筆記的方式感到不適應。這導致她開始懷疑購買平板的必要性，甚至感到有些浪費。

然而，平板的優勢也不容忽視。她指出，使用平板可以方便地在課堂上記錄PPT或PDF檔案，並且備份到雲端，隨時隨地都能查閱，這無疑提高了學習的便利性。

文章底下有網友留言，「平板跟大腦記憶方式不太相容，所以難記是正常的，我現在跳回紙筆，反而思緒變很清楚」、「就好像在網路上看到減肥攻略，收藏了很多，但是都不太會拿出來看」、「在紙上做筆記感覺比較自在，平板後來都變成追劇功能」、「一直都是紙本派的…覺得平板很不直覺」。

不過也有人給予建議，「如果是剛開始轉平板可以再試試給自己一段時間，我最初也是不習慣，現在越來越能夠接受字粗細不同就不同，字不漂亮就不漂亮，反而因為這樣少了各種排版調整」、「平板除了筆記App以外其他都不要裝，YT最好也不要(真的要看題目教學用網頁版看)，會專注很多」。

還有人直言，「喜歡用平板寫筆記，如果沒有太醜到看不懂是不會重寫，因為紙筆的寫錯用立可帶塗，看多了會有種想要重抄的衝動，反之平板可以彌補以上缺點」，另也有人表示，「我會上課的時候帶平板去編輯、調整或下載東西比較方便，回家讀書重要再挪到筆記本上面寫一次，加深記憶」。

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