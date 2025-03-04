教育部教學實踐研究計畫區域基地計畫──北區基地國立臺北教育大學

【文．陳慶和／國立臺北教育大學校長、王維元／國立臺北教育大學研究發展處研發長、吳炘如／國立臺北教育大學研究發展處綜合企劃組組長】

國立臺北教育大學（以下簡稱本校）自1895年起創立芝山巖學堂至今，歷經國語學校、臺北師範學校、臺北師範專科學校及臺北師範學院時期，而後升格改制為國立臺北教育大學，創校至今130年，為我國歷史最悠久之公立大學。

本校以前瞻性視野開展教育創新，建構完整的學前、國小及特殊教育師資培育體系，長年為我國提供穩定而優秀的基礎教育師資。為因應全球化浪潮下的教育變革，本校積極強化學生的國際競爭實力，深化其專業跨域知能，以銜接多元的職涯發展需求。長期的教學理念實踐與品質堅持，使本校成為師資培育重鎮。

2013年教育部開始推動「大學教師多元升等制度試辦學校計畫」，本校連續獲得教育部「推動多元升等制度試辦學校計畫」補助，2016年起成為教育部「推動大學教師多元升等制度重點學校」，負責教育及藝術學門共識與審查委員資料庫的建立，協助教育部及本校建立多元升等制度，奠定本校執行教學實踐研究計畫及基地計畫之基礎。

為進一步倡導高等教育教學實踐研究，本校於2018年起發行《教學實踐與創新》學術期刊，推廣以高等教育階段教學場域及教學創意為內涵之教學實踐研究，為大專校院教師提供專業學術平台發表其教學實踐研究成果。該期刊穩定出刊，品質持續獲得肯定，自2022年起獲EBSCO國際研究資料庫收錄，2023年獲國科會臺灣人文及社會科學期刊評比為第三級期刊，5年影響係數0.633並獲國家圖書館頒發非核心期刊「熱門期刊傳播」教育學門引用第一榮譽，如圖一所示。

教育部自2017年起推動教學實踐研究計畫，鼓勵教師將個人研究、教學、職涯規劃及學生學習進行結合，持續優化教師教學及學生學習品質。因應各區域學校的教學情境與特色差異，以及教師申請計畫需求持續攀升，教育部推動「區域基地模式」，邀請各區域聯盟學校協力推展教學實踐研究計畫。本校奠基於上述基礎，自2020年起獲教育部補助執行教學實踐研究計畫區域基地計畫，擔任北區基地學校（以下簡稱本基地），協助教育部計畫專案辦公室推廣教學實踐研究計畫，舉辦教師專業成長活動，輔導成立跨校教師共學社群，建構跨校支持網絡，透過區域資源的有效擴散，促進資源共享與交流，以完善基隆市、臺北市、新北市及金門縣等區域大專校院教師支持系統，落實以學生為核心的教學實踐研究任務。

主要任務與計畫成果

本校與國立陽明交通大學自2020年起共同擔任北區基地學校，國立臺北科技大學於2022年加入加強輔導技職校院，共同輔導區域內大專校院教師組成跨校教師社群，並舉辦教師專業成長活動，同時與專案辦公室緊密配合，辦理年度學門成果交流會，擴大教學實踐研究的能量與效益，執行架構如圖二所示。

一、促進教師專業成長活動

為提升大專校院教師對於教學實踐研究計畫的認識，本基地辦理教師專業成長活動主題主要圍繞計畫書撰寫、教學規劃與研究設計、成效評量與分析、學術論文撰寫、教學實踐研究升等經驗分享等核心內容，同時結合AI人工智慧融入教學、性別教育等重大國際社會議題，邀請多次獲得教育部教學實踐研究計畫、績優計畫主持人，以及具有相關專長大專校院教師與業師擔任講師，辦理主題座談、實作工作坊。已累計辦理55場次教師教學實踐研究增能活動，參與人數逾5,000人次，五點量表平均滿意度達4.5分以上。因應新世代及科技日新月異，本基地辦理教育未來情境分析與AI生成圖像工作坊，邀請未來學家，引導教師思考如何更佳的面對未來教育衝擊，動手操作生成式AI用以視覺化未來教育情境如圖三所示，廣受教師好評。

二、跨校教師共學社群

本基地自2020年起至今，已輔導成立跨校教師共學社群97組，共計558人次，涵蓋教育部教學實踐研究計畫十大學門；總計辦理10場次區域學校共識會議，參與逾800人次，總校數達77所，跨校教師社群推動機制與助益說明如下。

（一）期初社群執行說明會暨共識會議

因應跨校教師共學社群成員背景及資源不同，為達成執行社群計畫共識，每年3至4月辦理社群執行說明會暨共識會議，宣達當年度的社群注意事項及績優社群遴選原則，邀請前年度獲評績優社群代表分享跨校教師社群經營心得，協助釐清教學實踐研究跨校教師共學社群目標及具體經營方向，解構社群召集人及成員的角色定位，以及如何應用社群媒體、網路資源及本基地提供資源提升社群活躍度，鼓勵成員間互動與合作，並邀請教學實踐研究計畫主持人或推動教學實踐研究計畫成效卓越學校，分享計畫執行及推廣經驗，提供參與教師及學校參考。

（二）期末社群執行成果分享暨共識會議

為評估社群運作成果並促進社群間橫向交流，每年11月辦理社群執行成果分享暨共識會議，由社群製作成果海報並推派代表進行分享，由本基地邀請深耕於教學實踐研究領域師長擔任講評委員，回饋社群運作建議。而歷年講評委員、社群教師及其他參與者之相關建議，本基地均適時採納並提供教育部教學實踐研究計畫辦公室，作為未來持續精進推動教學實踐研究基地計畫之重要參考依據。歷年社群成果海報均可至基地官網瀏覽，如圖四所示。

（三）績優社群遴選機制

本基地自2022年起首次辦理評選績優社群制度，以鼓勵經營績優之社群。2023年配合教育部教學實踐研究計畫專案辦公室規範，確立績優社群之年度核定比例，並進一步優化遴選機制，包含產出具體教學實踐與研究成果、轉化為教學實踐研究計畫研究議題、社群運作模式與機制規劃完善、社群運作成果展現等四大項目，至今已選出5組績優社群並公開表揚，邀請社群代表至期初社群執行說明會公開分享，以持續提升本基地跨校教師共學社群執行品質。2025年起，本基地將參考期末社群執行成果分享暨共識會議評審委員建議，新增「增進教學與研究知能」作為第五項審查項目，持續精進本基地績優計畫遴選機制。

（四）教學實踐研究計畫件數統計

經本基地分析，跨校教師共學社群有助於成員申請及通過教育部教學實踐，社群教師之計畫申請率從首年22%逐步提升至39%；近四年社群教師的計畫平均通過率達68%，顯著高於全國教師的計畫平均通過率43%。且有相當比例之社群成員在參與教師社群活動後，順利甚至首次通過計畫。綜上所述，教師參與本基地輔導之跨校教師共學社群，有助提升其申請計畫意願及通過率，連續參加者更有助於獲得計畫補助。本基地將持續搭配並深化計畫撰寫諮詢服務、跨校支持網絡，提供更多元輔導機制。

（五）績優社群擴大影響力

為促進跨校教師共學社群橫向交流，本基地每年辦理期初社群執行說明會暨共識會議，不僅邀請績優社群代表分享其成功經驗，更邀請其撰寫經營社群心得，以基地電子報形式擴大影響力，提升教師組成跨校教師社群的興趣，深化教師間交流與學習。績優社群分享心得表示，因跨校教師社群是來自不同學校之教師組成，成員學術訓練背景各異，看事情的觀點不盡相同，因此能截長補短，彼此刺激且豐富教學及研究的深度與廣度；社群的組成，可以打破跨校間的資源壁壘，實現資源共享，並藉由基地挹注之社群活動經費，讓社群教師可以辦理學術型專家講座、教學型課堂觀摩等類型活動精進教學研究等學理，並可透過一對一方式進行專家諮詢，手把手提供教學實踐研究計畫撰寫的方向及建議。跨校教師社群的運作，不僅獲得資源支持，更有助於教師從中獲得情感支持，減少教師孤立感，透過真誠交流與建設性意見，無私分享彼此經驗，一同找到最佳教學實踐研究解決方案。績優社群代表更是受邀至其他學校分享社群經驗，深化教師間互學互鑒，逐步擴大跨校教師社群的影響力，將共同努力的精神得以延續，鼓舞更多教師加入，以學生需求為核心，與時俱進創新教學設計與實踐，攜手打造更優質的教育環境。

三、建置區域型教師支持網絡與資源系統

（一）提供教學實踐研究資源線上資源平台

整合《教學實踐研究計畫北區基地計畫》專網、社群媒體《北教大教學實踐》臉書粉絲專頁、《教學實踐研究計畫北區基地—國立臺北教育大學》Youtube頻道等多元平台，分享本基地辦理之各場次工作坊資訊、簡報及活動影片等，提供無法到場參與教師使用，目前累計線上資源使用近2萬人次。本基地將持續優化支持網絡與資源系統，《教學實踐研究計畫北區基地計畫—國立臺北教育大學》專網將配合數位發展部推展無障礙網路空間政策，於2025年起逐步調整為無障礙網站，打破時間與距離的藩籬，擴大使用者群體及提升瀏覽體驗。

（二）辦理教學發展中心行政人員專業精進課程

為利學校行政單位建立校內教學實踐研究發展之良好配套機制，辦理區域學校之教學發展中心（或教學實踐研究計畫負責單位）同仁專業發展與精進課程，以帶領區域內學校共同提供教師執行教學實踐研究計畫所必要之資源與支持，至今已辦理10場次行政人員推動教學實踐研究計畫業務精進課程，參與人數逾1,000人次。

（三）區域聯盟學校之共識交流會議

辦理區域聯盟學校之共識交流會議，蒐集並彙整各學校推動教學實踐研究計畫之建議以及待協助事項，納入計畫執行參考，以凝聚區域內學校向心力及促進教學實踐研究各項辦理成效之擴散。

四、協助辦理年度學門成果交流會

每年8月協助教育部教學實踐研究專案辦公室辦理「教學實踐研究計畫學門成果交流會」，2020年因應COVID-19疫情，採取預錄發表與線上即時問答交流的模式，與會人次創下新高1,420人次，歷年本基地承辦之學門成果交流會發表件數及人次統計如圖五所示。隨後各年度以實體形式辦理，由教師發表近一年執行教育部教學實踐研究計畫所獲得的成果和發現，並於發表後與評審委員、與會者進行問答與交流。為了滿足教師發表件數日益增長並提升發表品質，本基地積極更新發表教室的軟硬體設備，如更新投影機、智慧型互動大型螢幕等設備，致力於提供更優質的學術交流環境，2023年本基地辦理學門成果交流會如圖六及圖七所示。

基地特色

一、計畫撰寫諮詢服務

為協助教師審視其教學實踐研究計畫，以提升教學實踐研究計畫核定通過率，本基地自2021年起辦理教學實踐研究計畫撰寫諮詢服務，針對區域內社群教師公開徵件，因反應良好，隨後2023年起擴大服務範圍至全國大專校院，提供有意願申請教學實踐研究計畫之教師，依據教師申請諮詢內容，即時尋找與媒合具有教學實踐研究計畫執行經驗或相對應學術專長與知能之大專校院教師進行1對1專家諮詢，協助申請教師撰寫教學實踐研究計畫。至今已完成33位教師諮詢，16位教師參與諮詢後即獲得次年度計畫補助，其中6位更是第一次獲得教學實踐研究計畫補助，顯示本服務對初次申請教學實踐研究計畫之教師大有助益。依據計畫書撰寫諮詢服務滿意度五點量表統計結果，整體諮詢服務滿意度平均為5分，參與教師對本服務給予高度肯定；在經諮詢後對撰寫教學實踐研究計畫的平均了解程度為4.91分，反映出諮詢服務對於提升計畫撰寫能力有所助益；而在申請計畫的信心提升方面，平均滿意度為4.64分，展現出諮詢服務在增強教師信心及支持教學實踐研究計畫申請上有積極效果。

二、計畫扶持諮詢服務

自2023年起試辦教學實踐研究計畫扶持服務，接受近一年未獲計畫補助的跨校教師專業成長社群成員申請，依其學門領域媒合次年度該學門領域複審委員擔任扶持導師，檢視未獲補助計畫及其評委建議，給予修正建議及通案注意事項，協助申請者留意計畫撰寫細節，以提升計畫通過率。2024年起擴大服務範圍至全國大專校院，至今已完成3位教師諮詢，後續將追蹤其申請成效，並以此為基礎，持續優化服務，期能協助申請教師審視計畫提案之盲點。

三、教學實踐研究計畫北區基地電子報

為協助首次申請教學實踐研究計畫教師能更了解該計畫內容，自2023年開辦教學實踐研究計畫北區基地電子報如圖八所示，定期分享教學實踐研究計畫的最新資訊，並邀請於課程設計、教學新知、計畫撰寫、教學升等領域具豐碩成果的大專校院教師，分享自身申請及執行教學實踐研究計畫的經驗，擴大經營交流分享平台。至今已出刊6期，累計26篇教學實踐研究相關文章，瀏覽人數逾2萬人次，將持續優化電子報形式，內容不僅發行於網站，並轉化為EDM形式，融入豐富的視覺圖文設計，提供教師更加直觀、便捷的方式進行資訊瀏覽。

未來規劃與期許

為進一步拓展教學實踐研究的教師支持網絡，並強化本校作為區域基地的職責，2025年度規劃推出「教學實踐研究計畫學術論文撰寫諮詢服務」，旨在協助教師將教學實踐研究計畫成果撰寫為學術論文並投稿期刊，透過媒合期刊主編與編輯委員提供1對1專業諮詢，確保稿件符合教學實踐研究內涵，協助教師順利投稿，擴大個人學術影響力。此外，近年教師專業成長活動不論實體或是線上形式，其參與人次較往年略有減少，為提升教師參與意願，依循往年活動滿意度回饋，辦理主題聚焦於AI人工智慧技術在教研上的應用，並邀請業界相關人士分享專業知識，持續促進大專校院教師與業界人士深度交流，推動學術與業界正向互動，建立共同成長的良性循環，全面提升教學與研究效益。

本校將深化北區基地的輔導與支援機制，與區域內屬性相近的大專校院建立長期合作關係，共享資源並共同推動基地相關任務，透過持續協作提升區域內教師的教學與研究品質，進一步擴大教學實踐研究的執行效益，全面支持教師專業成長，實現卓越教育的長遠目標。