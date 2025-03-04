讓藝企合作變深度投資 文策院舉辦ESG文化影響力獎

近年企業與文化內容業者攜手合作的風潮蓬勃發展。為了邀請更多企業與文化內容業者合作，文策院宣布舉辦「2025 ESG for Culture 影響力獎」，不限公司產業類別，且近一年內有投入 ESG for Culture 並完成具有 ESG 影響力的行動或作品的事業體（公司）均可報名，即日起至6月30日開放報名。

文策院表示，「2025 ESG for Culture 影響力獎」獎項根據合作的型式及創意度給予8種獎項。「資源協助獎」是針對透過經費直接支持文化發展或文化內容產業累計達300萬元、「專業協助獎」針對運用自身專業技術或場域與文化業者共創專案、「多元合作獎」則針對公司與兩家以上文化業者合作產生專案、「跨界共榮獎」是針對與文化業者合作帶動非文化內容產業夥伴共同參與專案、「長期夥伴獎」是表揚持續性投入專案並開展長期且深入合作關係、「產業策進獎」則在既有經營方式上與文化業者創造新商業模式、「文化投資獎」則是以投資方式對文化業者至少注資300萬元，以及最大獎「文化影響力大獎」等。經評選後所有獎項將於今年11月份「2025 ESG for Culture 影響力展會」上進行頒發。

文策院董事長蔡嘉駿表示，「2025 ESG for Culture 影響力獎」專為企業而設置，希望有更多企業看見文化內容合作的無限可能，也期盼能透過獎項，鼓勵企業與文化內容業者發揮創意，玩出新火花。

文策院說，過去企業支持文化內容多半是以 CSR （企業社會責任） 方式進行，但現在已進化到需要與企業的核心業務結合。在文策院助力下，已成功媒合逾70組案例，企業的參與類型相當廣泛，涵蓋百貨、金融、科技、租賃、製造、零售、重電、醫療、綠能、紡織、美容、遊學代辦、回收、營造、建築業等。其中由瀚宇彩晶提供公司的科技產品閱讀器，透過文策院媒合於「國立公共資訊圖書館」的實境解謎遊戲運用推廣閱讀，並透過串聯中部4大館舍來推廣，150天的活動吸引破萬人參與。

●「2025 ESG for Culture 影響力獎」報名資訊：https://taicca.tw/resources/cooperation_matchmak/es