教師社群與教學創新──「台灣教學故事」教師社群經營挑戰與發展策略

【文．盧家湄／正修科技大學數位多媒體設計系副教授、張美春／東南科技大學數位媒體設計系助理教授】

教師社群是一個以教師專業發展和教學創新為核心目標的合作共同體。教師社群的運作不僅能提升教師專業能力，也是推動教育變革的重要力量。

教師社群之發起緣起

● 「相遇」—共鳴的開始

國立臺北科技大學（簡稱北科大）「112年跨校教師社群申請計畫」的推動，為我們一群來自全臺不同學校、不同專業背景的教師提供了一個難得的組成社群契機。透過這項計畫，一群志同道合的教師與我得以聚首，討論如何延續於國立臺北科技大學111學年度舉辦教學實踐研究計畫（TPR）兩天一夜工作坊中激發的能量──「對教學實踐研究的熱忱與提升教學品質的渴望」。經過多次的討論與籌劃，決定「台灣教學故事」教師社群計畫申請，將我們在TPR中萌芽的教學熱情化為實際行動。期盼透過這個社群，能將原本孤軍奮戰的教學之路轉變為一條充滿溫暖與力量的合作旅程。

● 「行動」—前行與共好

「台灣教學故事」教師社群的成立，不僅是對教學精進的承諾，更是一種集體行動的實踐。以台灣教學故事作為社群名稱命名是因我們堅信，教學現場的每一個挑戰，都蘊藏著成長的契機與價值。這些挑戰背後，隱藏著推動教育創新的美意，等待教師們去發掘與書寫成精彩的教學故事，為教育注入更多希望與可能性。而在社群老師們的共同努力及支持下，「台灣教學故事」教師社群於112學年及113學年皆獲國立臺北科技大學經費補助，且獲得2次「績優社群」殊榮。台灣教學故事教師社群組成成員延續「TPR工作坊」的教師參與，以及工作坊過程中那份久違的激昂與啟發，因此，我們的社群是溫暖且互助的氛圍。這個氛圍不僅是專業知識的交流，更是情感與關懷的相互連結，因著成為彼此教學旅程中不可或缺的支柱。

● 「承諾」—從熱情到實踐

我們都明白熱情化為行動的困難，尤其社群老師組成涵蓋多學科專業領域（數位多媒體設計、護理學、語文教育、行銷管理、餐飲管理等多學科），因此，身為召集人的家湄老師秉持著「熱情不應只是短暫的記憶，而應如星星之火，可以燎原」。經過多次討論與凝聚共識，「台灣教學故事」教師社群確立了核心理念：「Hold住教學現場，專注於提升教師創新教學能力與掌握趨勢」。這一理念不僅強調教師在現場實踐中的穩定性與適應力，更凸顯創新教學對應未來趨勢的重要性。我們相信，優質的教學來自不斷的探索、反思與精進，因此，社群透過交流、分享與行動，讓每位成員都能在專業成長的道路上攜手前行。為落實這一理念，社群運作採用Plan-Do-Check-Act（PDCA）模式。PDCA模式是一種廣泛應用於品質管理與持續改進的循環模式，也適用於教育領域，以提升教學創新與實踐成效。

教師社群之實踐

「台灣教學故事」教師社群中的具體的實踐過程如下：

● 計畫（Plan）—「從需求出發」

據「台灣教學故事」教師社群核心理念是社群運作的起點。為落實社群理念，我們將規劃的重點於凝聚社群教師對「教學創新趨勢」及匯聚「社群教師教學實踐需求」，設計符合需求的活動主題（圖一）。

● 實踐（Do）—「多元活動驅動成長」

社群以多樣化的活動形式為教師提供學習與創新的平台：

（一）讀書會

社群教師選定書籍，社群利用經費進行採購，聚集教師，共同研讀教育相關文獻或書籍，透過研討與分享將理論轉化為具體的教學策略，提升實踐能力。

（二）主題講座

邀請教育專家，圍繞創新課程設計、評量工具及教學研究進行分享與指導。

（三）彙整評量工具

教師分別收集對於課程實踐評量工具進行分享，提升教師使用據信度及效度工具針對教學進行評量，透過集體智慧深化解決方案。

教師社群經營實務成效

● 檢視（Check）—「實踐成果」

（一）教師社群講座規劃與執行成效，18場累積超過241人次參與

112學年度6場主題講座系列活動共累積超過60人次參與，涵蓋學術研究、創新教學、成效評量與計畫書撰寫等多個領域，顯示出教師對於專業成長的高度需求。透過這些活動，教師不僅提升了教學創新能力，也增進了學術研究與計畫申請的實作經驗。

1.學術論文與計畫書撰寫：邀請林豪鏘博士與黃國豪博士，指導教師將教學實踐成果轉化為論文，共計22人次參與。

2.教學實踐計畫書撰寫：邀請巫博瀚博士，提供計畫申請與研究設計指導，共計22人次參與。

3.創新教學與AI應用：邀請林豪鏘博士，共計10位教師參與，促進科技與創意教學的結合。

4.學習成效評量與分析、課程與評量設計：邀請詹明峰博士，幫助教師掌握學習評量工具，提高教學成效，共計6位教師參與。

113學年度共舉辦12場社群活動，累積超過181人次參與，涵蓋學術研究、計畫書撰寫、課程評量與AI應用等領域，展現教師對專業成長的高度重視。

1.學術論文與計畫書撰寫：邀請林豪鏘博士、周保男博士與巫博瀚博士，協助教師撰寫研究論文與計畫申請，共計138人次參與。

2.創新教學與AI應用：邀請黃國豪博士，探討AI技術於教育場域的應用，共計22人次參與。

3.學習成效評量與素養導向課程設計，邀請巫博瀚博士，提升教師評量設計能力，共計21人次參與。

（二）發展創新跨域教學，推動課程設計與數位教材：亮點課程「采風幻影」及績優教材設計

112學年度在創新與跨域課程發展方面，社群成功開設1門跨領域課程「VTuber社群媒體創作」（張美春），並順利達成原定計畫與執行目標。同時，社群成員積極發展創新教案，成功推出「VTuber社群媒體創作」及「設計思考遊戲設計課程教材設計」，共計數位教材6件。其中，「設計思考遊戲設計課程教材設計」更獲得校內績優教材設計殊榮。此外，社群彙整並編制多元評量工具，涵蓋至少15個教學評量工具與應用案例，供社群成員參考與應用。這些成果顯示，社群教師不僅關注研究發展，也積極投入教學創新，透過更具創意與科技感的方式提升學生的學習體驗。

在課程創新方面，美春老師成功將STEAM-6E模型融入海洋生物主題課程，大幅提升學生對虛擬角色實作的興趣與學習成果。此外，她設計的亮點課程「采風幻影」，透過數位雙生AR智慧眼鏡，提供學生跨越虛實的學習體驗，為未來的創新教學模式提供新思路。教材研發亦是社群的重要成果之一，112學年度社群成員開發了兩門創新教材：「ORID+設計思考應用於遊戲設計提案教材」與「設計思考創生專案管理（PM）教材」，這些教材不僅強化學生的創意思考能力，也提升了他們在專案管理與實踐中的應用能力。112至113學年度，社群致力於評量工具的彙整與共享，建立教學評量工具文件集，使教師能夠根據課程需求選擇最適合的評量方法，累積20個評量工具的彙整與共享。

（三）推動教學實踐研究，提升教師研究能量，計8案通過及2件國科會專題計畫通過

在計畫成果方面，112學年度原預期通過1件教學實踐研究計畫，最終共有4件獲得通過（張美春、蘇家嫻、盧家湄、劉完淳）。其中，美春老師的計畫更曾獲選為110年度績優計畫，為該年度的重要成就之一。113學年度，社群成員踴躍申請教學實踐研究計畫，原訂目標為5件，實際申請件數達9件，顯示教師對於教學研究的積極參與，最終共有4件獲得通過（汪美伶、張美春、盧家湄、林淑慧）。此外，更有2件國科會專題計畫通過（汪美玲與盧家湄），進一步拓展社群在科研領域的影響力，顯示社群教師在計畫撰寫與執行上的優秀表現。

（四）教師社群計畫撰寫與學術發表的經營實務與成效

為進一步推動教師將研究成果轉化為學術發表，社群鼓勵成員投稿至學術期刊。112學年原規劃投稿2篇論文，最終成功投稿5篇（張美春、盧家湄），大幅超越原訂目標，顯示教師對於學術研究的高度投入。此外，社群成員美春老師依據教學實踐研究提出升等申請，顯示社群教師在學術專業上的成長與突破。113學年社群成員積極參與學術發表，共計發表4篇研討會論文（張美春、劉元淳、蘇中和）及3篇期刊論文（汪美玲、蘇中和、盧家湄）。這些成果展現了社群教師在學術領域的研究能力與合作精神，推動教學實踐研究的學術深化。

（五）社群內部協作與專家支持的實務與成效

透過「大手拉小手」機制，經驗豐富的教學實踐計畫申請教師指導新進成員，共同提升計畫撰寫能力。此外，113學年度因應社群教師需求，特別辦理6場專家諮詢會議，邀請詹明峰博士、廖亦雯博士、林豪鏘博士擔任指導專家，針對教師的教學實踐研究計畫撰寫提供個別諮詢與指導。這些會議針對教師的研究主題、計畫書架構、研究方法與預期成果進行精準調整，幫助教師強化研究設計與提升申請競爭力。整體活動共計12人次參與，有效提升教師對研究計畫的理解與執行力，進一步提高計畫申請成功率，讓教學創新能夠更具學術價值並獲得實踐機會。建立了社群書庫，並舉辦讀書會，社群不僅關注教師的專業成長，也強調知識的共享與積累。為此，教師們共同建立了社群書庫，累積書庫22冊，並舉辦讀書會，透過閱讀與討論，深化對教育研究的認識與應用，促進彼此學習與成長。這樣的知識交流機制，讓教師能夠持續精進教學與研究能力，共同推動教育創新。

（六）教師社群對學生學習的助益

教師社群不僅促進教師的專業成長，也直接提升學生的學習成效與競爭力。以張美春老師為例，張老師透過社群學習STEAM-6E教學模式，結合數位媒體技術與跨領域知識，成功開發VTuber創新教學，幫助學生克服技術學習困境，提升跨領域應用能力，並強化產學合作，縮小學用落差。同時，她導入專案導向學習（PBL），讓學生參與角色設計、影片製作、動作捕捉等實務專案，開發市場導向的VTuber作品，從學習者轉變為創造者。在產學合作方面，美春老師積極拓展業界資源，推動學生參與VTuber內容創作、品牌形象設計、AR/VR應用開發，讓學生在學習過程中累積實務經驗。此外，她邀請業界專家開設業師講座，並鼓勵學生參與競賽與展覽，提高市場曝光度，增加就業機會。透過教師社群的專業交流與資源共享，美春老師成功推動VTuber創新教學，解決學生技術學習與產學落差問題，使學生具備數位創新與市場應用能力，為未來職涯發展奠定堅實基礎。

經營「台灣教學故事」教師社群所面對的挑戰與克服方式

● 改進（Act）—「持續創新與發展」

在教育實踐的道路上，「台灣教學故事」教師社群堅定地邁出每一步，即使過程中充滿挑戰，我們依然用創新與合作迎難而上，為教師與學生創造更多可能性。以下將針對社群經營過程中所面臨的主要挑戰，並提出相應的克服策略。

挑戰一： 跨校教師的時間與地點協調──「靈活參與方式，克服時間與空間限制」

社群成員來自不同學校與領域，因課務繁忙及校際距離問題，時常影響參與頻率，導致交流與合作不易。為解決此問題，社群採取以下策略：

1.線上與實體並行：透過視訊平台舉辦讀書會與講座，降低時間與交通成本。

2.彈性規劃時程：將活動安排於學期較不繁忙的時段，如期中或期末後，提升參與度。

挑戰二： 教師教學研究能力的差異──「多元專業背景的融合，激發跨領域火花」

藝術人文領域的教師普遍擅長感性敘述，但在科學化的量化研究方法應用上較為不足。而行銷管理領域的教師則具備數據分析能力，但對於跨學科的理解有限，導致合作初期進度緩慢。為此，社群提出以下解決方案：

1.群內交流會議：讓行銷管理與藝術人文教師分享研究方法與數據分析技巧。

2.核心導師制度：由資深教師提供指導，提升研究設計與論文撰寫能力。

挑戰三： 教學創新模式落地的阻礙──「從理論走向實踐，確保創新模式有效應用」

在教學創新過程中，教師往往面臨新模式的實施困難，包括課程設計的挑戰、學生適應問題以及評量方式的不確定性。為此，社群提出以下策略：

1. 資深學者引導與諮詢機制：邀請專家指導，協助教師設計適合的教學模式與評量方式。

2. 實證研究支持：提供評量工具，協助分析學習成效，確保模式具數據支撐。

挑戰四： 社群持續運作的動力維持──「打造溫暖的支持網絡，讓學習與成長持續發生」

社群初期成員通常積極參與，但隨著時間推移，可能因工作壓力與個人因素減少參與，進而影響社群的持續運作與活力。為確保社群的穩定發展，社群採取以下措施：

1. 激勵機制：提供學術發表機會、獎勵或個人成就分享，提升參與動力。

2. 情感聯結：透過線上活動與社群LINE互動，強化教師聯繫，建立互助學習環境。

總結與感謝

在「台灣教學故事」教師社群的努力下，透過教學創新、研究突破、跨域合作與產學連結，展現了教師專業成長與教育轉型的無限潛力。我們以創新設計多元課程，以研究探索深遠知識，以合作突破學科邊界，以實踐拉近教育與職場距離，每一項成果都凝聚了教師的智慧與熱情。

特別感謝北科大的大力支持，不僅提供穩定的運行基礎，亦以專業與資源拓展教育舞台。從資金挹注、數位平台建置、專家資源到跨校合作推動，北科大始終是我們堅實的後盾，為全國教師社群運作提供典範。

未來，我們將持續爭取社群計畫與教學實踐研究計畫，深化教育創新，吸引更多教師加入，並轉化為更豐富的教學內容，擴大學生受益範圍。

再次感謝北科大與每一位同行的教師，讓我們攜手推動教育改革，共同書寫更多創新與感動的篇章！