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靜宜大學教師社群：應對Z世代挑戰與高教變革的實踐

聯合新聞網／ 《評鑑》雙月刊
▲設計思考社群－課程分享會。（靜宜提供）
▲設計思考社群－課程分享會。（靜宜提供）

【文．申惠豐／靜宜大學副教務長暨教學發展中心主任、靜宜大學台灣文學系系主任】

當Z世代已然成為大學主體，傳統的教學模式也正在面臨挑戰，這群數位原住民帶著與生俱來的探索基因，與過去世代截然不同，他們渴望在真實情境中動手實踐、自主建構知識體系。這樣的學習變革，讓大學教師們不得不面對教學轉型的要求。

然而，教學的轉型並非容易之事，對許多教師而言，這不僅是教學方法的革新，更是一場從理念到實踐的蛻變。從傳統到創新的跨越，從單一學科到跨領域整合的突破，每一步都充滿挑戰。在這樣的背景下，「教師社群」就成了推動教學創新與提升教師專業發展的重要機制，透過知識共用、經驗交流與協作共創，教師們正在建構一個相互支持的專業成長生態系。

本文將以靜宜大學教師社群的推動為例，探討教師社群如何回應這些挑戰，並透過多元化的活動設計與制度支持，推動教學創新與教師專業成長。

▲設計思考社群－分組討論。（靜宜提供）
▲設計思考社群－分組討論。（靜宜提供）

教師社群：引領教學創新的關鍵力量

靜宜大學教師社群的發起與推動，主要的目標便是透過教師的集體協作與研討，在教學實踐上進行創新，以回應新世代學習者的需求。

一、參與式學習：理念、實踐與挑戰

自2022年起，靜宜大學開始推動「參與式學習」（Engaged Learning），其主要核心理念，便是以學生為中心、強調主動參與和體驗式學習的教學模式。參與式學習強調在真實情境中探究問題、動手實踐，在協作互動中啟發思考、碰撞智慧。讓學生能夠在學習歷程中探索、體驗、反思與實踐，進而發展出更具整合性的能力。然而，教師們在教學轉型的路上，可能面臨四種挑戰：

（一）教學理念轉變難

許多教師仍習慣傳統教學，若要轉變為以學生為中心、強調互動體驗的參與式教學，在觀念上需要一個適應和學習的過程。

（二）教學設計能力的欠缺

參與式教學對教師的教學設計能力提出了更高要求。如何圍繞教學目標，精心設計契合學生特點、富有吸引力的教學活動，是許多教師面臨的現實挑戰。

（三）跨領域教學不易連結

Z世代學生希望學習內容能夠與不同領域產生連結，但多數教師的專業訓練是以單一學科為核心，從而跨領域課程的開發成為一大挑戰。

（四）新型態學習評量的挑戰

參與式學習強調學習過程中的成長和收穫，而非結果，因此需要更適合實踐學習的評量制度。如何建立合理的教學評價機制，客觀評估參與式教學的成效，也是亟待解決的問題。

▲口語表達－指導學生企畫內容。（靜宜提供）
▲口語表達－指導學生企畫內容。（靜宜提供）

▲口語表達－社群成員及學生討論。（靜宜提供）
▲口語表達－社群成員及學生討論。（靜宜提供）

▲口語表達－口語溝通與表達微學分課程。（靜宜提供）
▲口語表達－口語溝通與表達微學分課程。（靜宜提供）

二、靜宜大學教師社群：目標與定位

教學模式轉變的壓力，若在缺乏系統化支持與協助下，個別教師難以單獨應對。因此，靜宜大學透過教師社群的推動，支持教師進行教學創新，提升課程設計能力，並促進教師間的合作與經驗交流，希望能夠打造「經驗共用」、「資源共構」、「教學共創」及「問題共研」社群文化。因此，靜宜大學教師社群推動的具體目標包括：

（一）驅動教學創新

透過教師間的協作與經驗分享，推動教學方法的創新與課程設計的優化。

（二）賦能教師專業成長

協助教師掌握新興科技與教學工具，並提升教學設計與應用等關鍵能力。

（三）深化跨域協作

鼓勵不同學科背景的教師共同開發跨領域課程，以回應學生對多元學習內容的需求。

（四）建立支持系統

為教師提供一個互助合作的平台，減少教學中的孤立感，並促進教學行動研究的開展。

▲實務導向的社會實踐教師社群－與社群定位社區需求。（靜宜提供）
▲實務導向的社會實踐教師社群－與社群定位社區需求。（靜宜提供）

▲實務導向的社會實踐教師社群－與社區居民討論。（靜宜提供）
▲實務導向的社會實踐教師社群－與社區居民討論。（靜宜提供）

靜宜大學教師社群：運作機制與實踐成果

一、組織架構與支持系統

靜宜大學教師社群的運作，設有制度化的支持機制，確保社群的穩定發展。教師可依據教學需求與研究興趣，自由組成社群，學校為教師社群提供了完整的資源與經費補助，並將社群參與納入教師評鑑項目，以激勵教師積極參與。具體而言，靜宜大學教師社群的組織架構與支援機制說明如下：

（一）社群類型

目前，靜宜大學教師社群共分為五種類型，分別為：

1.數位教學社群：聚焦於數位工具與科技的教學應用。

2.教學創新研究社群：推動教學方法與課程設計的創新研究。

3.跨域合作設計社群：促進不同學科背景的教師共同開發跨領域課程。

4.參與式教學主題學習社群：以參與式學習為核心，設計互動性與實踐性強的教學活動。

5.師生共學社群：打破傳統師生界限，營造共學共創的教學新生態。

（二）社群組成規範

靜宜大學規定，每組社群至少須由5名以上專、兼任教師組成，並由1名專任教師擔任召集人，負責社群的穩定運作。每組社群人數上限為10名，以確保成員間的互動品質與協作效率。

（三）經費補助與獎勵機制

學校提供每組社群最高4萬元的經費補助，可用於講座鐘點費、工讀費、教材開發與研習活動等支出。此外，表現優異的社群可獲得最高3萬元的獎勵金，教師參與社群活動亦可計入教師評鑑項目，從而提升教師的專業發展機會，進一步激勵教師積極參與。

（四）活動規劃與成果導向

教師社群的活動形式多元且靈活，包括社群會議、教學工作坊、課程共備、專家講座、參訪活動及成果發表等。每組社群需至少舉辦4次社群會議與2次研習活動，以確保執行成效，並於年度結束前提交成果報告與社群績效。

二、師生共學：參與式學習的深化實踐

在靜宜大學教師社群的多元類型中，「師生共學社群」是112學年度新增的社群類型，旨在進一步實踐「參與式學習」的理念，打破傳統師生界限，營造共學共創的教學新生態。此類社群規定學生需占成員總數的60%，以確保教師與學生能在共學環境中互相啟發、共同成長。

以「口語敘事師生社群」為例，該社群由教師與學生共同研發「口語敘述」微專題課程，並由社群學生成員擔任教學助理（TA），協助課程順利運行。此外，社群成員更籌辦了「TEDx ProvidenceUniversity」展演活動，展現了豐碩的學習成果。這樣的模式不僅拉近了師生關係，也強化了學生的學習動機與實作能力。

儘管此類社群推動時間較短，運作模式仍在摸索，申請件數相對較少，但其成效已十分顯著。在師生共學社群中，可以發現，學生從被動的學習轉變為主動的探索，透過實際專案的參與，提升創新能力與問題解決能力。而對教師而言，也能透過與學生的互動，更深入掌握學生的想法與需求。

三、多元活動：促進教師專業成長

靜宜大學教師社群透過多元化的活動設計，協助教師在教學實務與個人成長方面獲得顯著的增能效果。教師社群活動形式豐富多元，包括教案共備與分享、同儕觀課、專家講座、實地體驗及讀書會等。

（一）教案共備與分享

教師們透過共同備課，分享教學設計理念，發展出涵蓋批判性閱讀、素養導向教學、實境故事解謎、數位人文等主題的精進教案。根據113年執行成果顯示，課程教案與教材開發占比極大，超過半數的社群都專注於此，顯示教師社群積極投入教學與課程創新的趨勢。

（二）同儕觀課與教學觀摩

許多社群會舉辦教學演練，用以驗證教學方案的可行性並改進細節，也會邀請社群成員進行教學觀摩，互相提供回饋，反思並優化教學策略。而這些活動，除了教學內容的呈現外，也包含教學方法的應用，以及如何提升學生學習動機。教師們在觀課後，也會針對演講內容、教學技巧、或者如何融入新科技等面向進行討論。

（三）專家講座與工作坊

社群會邀請學界與業界專家進行講座或舉辦工作坊，講座和工作坊涵蓋了廣泛主題，包括科技應用（如人工智慧、大數據）、教學方法（如實驗教學、實境遊戲）、文化傳承（如原住民文化）、社會議題（如高齡社會），其他尚有如國考應試、課堂經營、媒體製作等。活動皆著重於實務操作與經驗分享，也鼓勵不同領域的教師參與，促進跨領域交流與合作。

（四）實地體驗與參訪活動

部分教師社群會進行企業或社區的參訪，將實務經驗融入教學設計。如有社群已高美濕地為主題，帶領學生進行棲地觀察、監測和場域服務。亦有社群以社會創新實踐為主題，結合社區資源與社會企業，帶領學生與業者進行產品開發與品牌設計。我們發現，教師社群與業界或社區建立多元合作模式，涵蓋了產學合作、社區服務、文化推廣等。並且，許多合作都著重於讓學生參與實務操作，例如策展、實習、場域服務、社會實踐等，都讓學生能將所學應用於實際情境中。

整體而言，教師社群能顯著提升教師個人成長，透過教師提供的回饋資料可以發現，參與社群活動，可以轉變教師的教學理念、精進技術能力，以及強化研究整合能力。許多教師透過社群活動反思既有教學方式，逐步建立以學生為中心的教學認知，透過學習數位工具應用與研究方法，也提升了教學與研究的專業性。同時，社群活動也促進教師將教學經驗與研究整合，產出教學實踐研究成果。

四、教學創新：跨域整合與實踐

教師社群的成果不僅體現在教師專業能力的提升，更展現在教學現場的實踐上。許多社群教師將在社群所學轉化為具體的教學行動，如開發前瞻課程、導入數位工具、連結在地資源等。

（一）開發前瞻課程與教材

創新課程與教材開發，是多數教師社群主要的關注焦點，因此，教師社群也開發出許多前瞻課程與實用的教材，如針對外籍生提供實用且針對性的職場華語學習教材、素養導向創新教學課程模組、以全族語進行教學賽德克族文化課程、跨領域合作設計實境解謎遊戲教材、與社區需求結合的USR課程、將數位工具融入人文學科的數位人文課程等。

（二）數位轉型，AI與科技賦能教學創新

因應數位時代的來臨，教師們也積極運用AI工具提升教學效率，如將生成式AI融入外語教學應用、設計英語語言史課程中融入 ChatGPT的活動流程、將AI技術應用於臺灣文史、觀光與傳播領域、運用AI 與數位科技於多元敘事；又如探討如何將AI應用到實際生活中並與硬體相結合人工智慧物聯網，以及利用DICE系統進行教學應用與分析，優化教學決策等。在113年教師社群的申請案中，便有6個社群成果聚焦AI與數位科技在教學中的應用，特別是在語言學習、數據分析、創意產業與科技教育領域，展現教師對當下數位轉型趨勢的關注。

（三）跨領域課程：整合多元視野

靜宜大學教師社群的一大特色是跨領域合作。例如「阿里山山林永續實踐」便是由人社院、台文系與以及觀光系教師，以山林議題為核心，共同設計課程內容，又如「在地連結數位人文研發課程」，此社群便戮力於探討數位工具和AI在人文教學中的應用，成員涵蓋資訊、藝術、文學等跨領域專業。根據113年度的統計，學校共核定33組教師社群，其中，有21組社群由跨系所教師組成，跨領域協作比例超過六成，充分展現了跨域合作已成為本校教師社群發展的重要特色。

▲阿里山教師社群－山茶碗製作。（靜宜提供）
▲阿里山教師社群－山茶碗製作。（靜宜提供）

▲阿里山教師社群－楊運臻老師（中）分享動物森山實作。（靜宜提供）
▲阿里山教師社群－楊運臻老師（中）分享動物森山實作。（靜宜提供）

社群永續發展：挑戰與因應

一、面臨的挑戰

（一）教師時間調配的困難

教師社群的發展需要成員投入時間與精力，但教師課務繁重，時間調配成為一大挑戰。許多教師需兼顧教學、研究、服務等工作，導致難以持續參與社群活動。可以常見教師反映，雖然活動規劃完整，但因時間難以配合，導致無法投入足夠的時間參與社群活動，這也影響了社群運作的穩定性。此外，跨領域合作的社群面臨更大的時間協調困難，因為成員來自不同系所或單位，需找到所有人皆能參與的時段並不容易，導致部分教師無法全程參與，使得計畫推進的效率降低。

（二）跨領域社群內部協作的挑戰

跨領域的社群合作雖然能帶來多元的觀點與創新可能，但也增加了協作的挑戰。不同學科背景的教師在教學理念、課程設計、學習評量等方面可能有不同的看法，如何在不同的學科文化與教學方法中找到共識，成為社群運作中的另一個難點。

（三）教學創新落地與技術門檻的挑戰

儘管教師社群積極推動教學創新，但在課堂實施時，常面臨學生接受度與適應度不一的問題，導致教學效果未能顯現，也讓教師感到挫折。此外，又如數位工具的應用，雖然能提升學生的學習效能，但在技術操作與應用層面仍需較長的學習曲線。同樣的問題也會發生在教師身上，儘管工具可以提升教學效能，但教師對這些技術的掌握仍有門檻，有社群教師便曾提到，教師在將AI技術融入教學時，需要面對課程設計和技術整合的困難。

二、因應策略：制度、經營與理念

推動教師社群發展是一項系統性工程，同時也是一項長期性的任務。它涉及到教師個人、學科文化、學校制度乃至於外部環境等多個層面，需要在多重目標之間尋求平衡。而這一切，都要建立在教育變革共識和教師主體性發揮的基礎之上。面對社群經營的難點，或可從學校制度、社群經營以及教師理念三個層面思考。

（一）學校制度，明確定位與支持

就制度面而言，要明確定位和保障，確立社群在教師專業發展和教學創新中的重要性。因此，靜宜大學建立健全的教師社群辦法和績效評估機制，明確社群的組建流程、運作規範和考核標準，為社群提供制度化的發展路徑和品質保障。此外，也提供了完善的激勵機制，將教師社群貢獻納入評鑑，藉以提高教師參與社群的積極性。

（二）社群經營，凝聚共識與強化合作

從經營的層面來看，教師社群應該根據學校發展目標和自身特點，明確自身的功能定位和發展方向，藉以凝聚成員共識，建立合作文化。對於跨領域社群而言，則更應該注重發揮每個領域的專長，形成互補優勢、資源共用的合作機制。

（三）教師理念，開放學習與專業成長

從個人理念層面觀之，教師須轉變教學認知，建立與時俱進且開放的學習意識，接納新事物、新知識，不斷更新自己的知識結構和教學理念。此外，教師也應將參與社群作為自我專業發展的重要途徑，透過集體備課、教學研討等方式，學習新的教學模式和方法。

▲數位人文社群－牌卡教材討論。（靜宜提供）
▲數位人文社群－牌卡教材討論。（靜宜提供）

結語：共創教學創新的未來

教師社群的發展是一項長期而複雜的系統工程，需要學校、社群和教師的共同努力。靜宜大學教師社群的發展經驗表明，透過完善制度的設計、資源的投入，以及鼓勵跨界協作等方式，可以為社群營造良好的成長環境，促進教師的專業成長。從參與式學習的實踐到跨領域課程的開發，教師社群也展現了其在教學創新與學生學習成效提升中的關鍵作用。更重要的是，它為教師們提供了一個相互支持、共同成長的平台，讓教學不再是孤軍奮戰，而更是充滿合作與創新的共好展現。未來，應進一步促進跨社群的交流連結，形成有機的創新網路，以及如何結合新興科技的力量，進一步提升教師社群的效能，都是值得持續探索的重要課題。

兼任教師 社群 評鑑雙月刊

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