小班制「共學」盛行 難防有前科狼師成灰色地帶

立法院2017年修法，要求補教師需取得警察刑事紀錄證明書（俗稱良民證），然而近年共學模式興起，由地方媽媽社團、家長口耳相傳，開設小班制、未立案的才藝班，教師不用申請良民證，無從得知是否有前科，教育局難稽查，成無人管轄灰色地帶。

據教育部統計，全國立案登記的補習班、才藝班高達1萬7618家。過去因作家林奕含事件，促使修法，要求立案補習班負責人及教師需取得良民證，但近年透過媽媽社團、家長口耳相傳，開設小班制、費用較實惠的「共學」風潮盛行。

土城一名李姓老師以圍棋推廣中心名義，自行開班授課，不料他趁孩子落單，或以加強訓練對孩子由上下其手，家長報案事件才曝光。被害者多達12人。新北地院日前裁定延押理由，提及李涉加重強制猥褻，且曾有相關前科，但設立補習班負責人、任教皆需良民證，李不僅違法開班還犯案。

被害家長說，圍棋授課選擇不多，評估孩子較適應小班教學，且一期費用實惠，前期陪伴一段時間後，便讓孩子自行在老師家上課，卻發生憾事讓家長很自責。

新北一名補習班業者指出，共學風氣盛行，跟家長偏好小班制、費用又比一對一家教實惠有關，尤其才藝類，如畫畫、體操或直排輪等更是如此，但立案業者受政府管制，負責人、教師都需要良民證，居家共學模式因無立案，教育局難把管，只能仰賴檢舉。

新北教育局說，該場所未依規定申請短期補習班核准立案，去年9月3日依補習及進修教育法裁罰最高額度25萬，勒令立即停辦，並公告場所名稱在新北社教資源網補習班區；同時負責人已認定永久不得擔任補習班人員，並予以管制。

至於共學灰色地帶，教育局表示將加強補習班稽查，並呼籲選擇合法立案補習班，家長可透過新北校園通app或短期補習班資訊管理系統查詢。