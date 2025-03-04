快訊

凌濤遭爆傳私密照性騷 國民黨：毀人名譽打擊政敵

教官退場／花15萬加修國防學分 代理師嘆：最錯誤決定

趕上班撞死晨運婦…擋風玻璃「破大洞」 肇事駕駛：來不及閃

聽新聞
0:00 / 0:00

小班制「共學」盛行 難防有前科狼師成灰色地帶

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
立法院2017年修法，要求補教師需取得警察刑事紀錄證明書（俗稱良民證） 圖為補習班示意圖／本報資料照
立法院2017年修法，要求補教師需取得警察刑事紀錄證明書（俗稱良民證） 圖為補習班示意圖／本報資料照

立法院2017年修法，要求補教師需取得警察刑事紀錄證明書（俗稱良民證），然而近年共學模式興起，由地方媽媽社團、家長口耳相傳，開設小班制、未立案的才藝班，教師不用申請良民證，無從得知是否有前科，教育局難稽查，成無人管轄灰色地帶。

據教育部統計，全國立案登記的補習班、才藝班高達1萬7618家。過去因作家林奕含事件，促使修法，要求立案補習班負責人及教師需取得良民證，但近年透過媽媽社團、家長口耳相傳，開設小班制、費用較實惠的「共學」風潮盛行。

土城一名李姓老師以圍棋推廣中心名義，自行開班授課，不料他趁孩子落單，或以加強訓練對孩子由上下其手，家長報案事件才曝光。被害者多達12人。新北地院日前裁定延押理由，提及李涉加重強制猥褻，且曾有相關前科，但設立補習班負責人、任教皆需良民證，李不僅違法開班還犯案。

被害家長說，圍棋授課選擇不多，評估孩子較適應小班教學，且一期費用實惠，前期陪伴一段時間後，便讓孩子自行在老師家上課，卻發生憾事讓家長很自責。

新北一名補習班業者指出，共學風氣盛行，跟家長偏好小班制、費用又比一對一家教實惠有關，尤其才藝類，如畫畫、體操或直排輪等更是如此，但立案業者受政府管制，負責人、教師都需要良民證，居家共學模式因無立案，教育局難把管，只能仰賴檢舉。

新北教育局說，該場所未依規定申請短期補習班核准立案，去年9月3日依補習及進修教育法裁罰最高額度25萬，勒令立即停辦，並公告場所名稱在新北社教資源網補習班區；同時負責人已認定永久不得擔任補習班人員，並予以管制。

至於共學灰色地帶，教育局表示將加強補習班稽查，並呼籲選擇合法立案補習班，家長可透過新北校園通app或短期補習班資訊管理系統查詢。

才藝 良民證 補習

延伸閱讀

藉心靈課程違法經營補習班 北市108年至今裁罰3件「最重罰緩」

新北3家樂器行違規開補習班被停辦 最高可開罰25萬元

南市補習班驚傳虐童疑非法經營托嬰 教育局裁處停招3個月

離譜！台南某補習班違法收托1歲童還爆虐童面臨3項違法

相關新聞

獨／孩子校外才藝班遭伸狼爪 校方輔導拖一個月…家長氣炸

新北市土城一名李姓圍棋才藝班老師涉嫌對孩童強制猥褻，被害者高達12人，有對夫妻一雙兒女慘遭狼爪。被害家長質疑，因是校外性...

台中去年第四季259件性侵、12歲下占11％ 警入校園宣導

近期台北、彰化等縣市傳出有幼童在幼兒園遭性侵案件，引發社會關注，台中市警局統計，去年第四季的性侵案件中，有11％是12歲...

小班制「共學」盛行 難防有前科狼師成灰色地帶

立法院2017年修法，要求補教師需取得警察刑事紀錄證明書（俗稱良民證），然而近年共學模式興起，由地方媽媽社團、家長口耳相...

教官退場／花15萬加修國防學分 代理師嘆：最錯誤決定

教官退場，8年間少了約五分之四，高中職全民國防教育改由師培教師上課，但卻少有學校開出國防教師正式缺，甚至在招聘國防代理教師時，考量的是能否兼行政。有過來人感嘆，為了在考教甄時多一個選擇，花了兩學期十多萬元去上國防學分班，沒想到卻是坎坷求職路的開始。

國中生首份文化幣領近五成 結伴看「夜校女生」加碼

2025年13-22歲文化禮金自元旦發放以來，迄今逾125萬人領取、領取率達62%，累積消費金額更突破5.7億元，展現青...

公幼招不滿國中附設公幼該退場？ 南市教長：招不足再評估減班

台南市公立幼兒園明天起報名，近3年來受少子化及準公幼大量增加影響，除了少數地點好或新園社公幼招滿且要增班，多數公幼普遍招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。