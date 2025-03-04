台中去年第四季259件性侵、12歲下占11％ 警入校園宣導

近期台北、彰化等縣市傳出有幼童在幼兒園遭性侵案件，引發社會關注，台中市警局統計，去年第四季的性侵案件中，有11％是12歲以下學童，比例還比前年同期增加4％，增幅不低，台中市婦幼隊近日安排校園宣導，提醒學童做好身體保護。

台中市警局婦幼隊統計，去年第四季（10月至12月）有受理妨害性自主案件259件，被害人年齡分布廣，不過12歲以下學童比例占11%，比起前年同期增加了約4％，增幅不少，因此兒童也可能淪為被侵犯身體隱私的受害者，需建立防範意識。

台中市婦幼隊偵查佐白羽汶昨天前往東區大智國小課後照顧班進行宣導，以淺顯易懂的語言、生動的情境演練及有趣的互動遊戲，告知學童六大自我保護原則「結伴同行」、「立即離開」、「大聲喊叫」、「熟悉路線」、「練習應對」及「請求協助」，引導學童了解身體自主權的重要性及如何辨識危險情境。

女警為加深學童的印象，還傳授「身體紅綠燈」的概念，讓學童區分「普通朋友可以觸碰」的綠燈部位、「經過同意才能觸碰」的黃燈部位以及「任何人都不能觸碰」的紅燈部位，並在最後的有獎徵答環節，提供彩色筆作為獎品。

台中婦幼隊長楊俊明說，甫經開學季，婦幼隊除加強對學童的安全教育，也將持續推動社區宣導並與學校合作，讓性侵害防治知識，深入每個家庭與社區角落。同時呼籲家長及教育人員，應多關心孩子的身心狀況，建立良好的親子、師生溝通管道，讓孩子敢於表達自身感受，共同守護孩子的成長安全。