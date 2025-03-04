獨／孩子校外才藝班遭伸狼爪 校方輔導拖一個月…家長氣炸

新北市土城一名李姓圍棋才藝班老師涉嫌對孩童強制猥褻，被害者高達12人，有對夫妻一雙兒女慘遭狼爪。被害家長質疑，因是校外性平事件，學校輔導組長消極對待稱「再觀察」，對外卻謊稱家長拒絕協助，直到專輔老師打來才發現被矇在鼓底，這期間孩子已哭了整整一個月，且諮商黃金期已過，氣得家長直批學校見死不救。

這名老師以圍棋推廣中心名義，自行開班招收小學生在自宅授課。家長說，該師平時提供零食換取孩子好感，卻趁孩子落單或以加強訓練為由，關門猥褻、上下其手，孩子反抗還會情緒勒索，報案後透過監視器，才發現被害者多達12人，新北地院1月中裁定李嫌延押2個月，預計3月12日開庭。

雖然司法案件進入下一階段，但家長不滿，去年9月1日向警方報案，隔日主動向校方說明遭遇，盼學校輔導資源介入，卻遭輔導組長打迷糊仗，只說再看看，直到9月27日專輔老師打來，才發現組長對外謊稱是家長拒絕協助，10月8日才有專輔資源介入，但孩子已整整哭了一個月，出現行為退化，並患上PTSD(創傷後壓力症候群)，而一家4口除了孩子諮商外，家長也產生替代性創傷，求助身心科。

家長指出，校方明明已在9月4日開性平會議，決議啟動專案輔導，他們不僅被蒙在鼓底，後續向教育局、新北性平會反映輔導組長怠惰，要求懲處，投訴也石沈大海，校長還稱「勸你們不要再追究，不然可能影響孩子在校權利」，氣得家長直批市府、學校官官相護。

另外，家長也質疑，社會局主責社工表明有諮商師，可以協助孩子走過司法歷程，但9月23日開偵查庭，仍協調不出諮商師，社工卻說「諮商無法立即有效 」，要家長帶孩子去看身心科，自行就診2次，10月5日才安排到諮商師。

輔大家庭與兒童學系副教授陳若琳指出，依法校方知悉24小時內就要校安通報，就算是校外發生性平案件，也同樣要通報、提供輔導協助，且輔導協助應為一對一諮商，一般性平宣導、觀察並不能幫助孩子。

校長解釋，性平會議有2項決議，一則校安通報，二是啟動輔導，考量學生剛入學環境不熟悉，才會透過導師跟專輔老師入班宣導及觀察，去年10月8日起已安排專輔老師一對一諮商，兩位學生迄今已接受18、16次諮商，至於家長質疑校方消極作為，校長頻稱「是雙方期待有一點落差」。

新北教育局指出，初步了解校方接獲通報時，便安排導師及輔導人員密切觀察學生狀況，考量學生年幼且甫入學尚未適應環境，輔導人員需與孩子建立信任關係，謹慎介入才能避免二次傷害。

新北家防中心則說，社工第一時間便投入資源協助，但家長提出的需求，需要時間協調，他們積極處理，並補助諮商師看診費用。