總統文化獎開始徵選 即日起至5月5日

副總統蕭美琴下午出席「第十三屆總統文化獎徵選記者會」，以總召集人身分介紹此屆總統文化獎的五位召集人，分別為文化耕耘獎召集召陳郁秀、在地希望獎召集人劉克襄、人道奉獻獎召集人王榮璋、青年創意獎召集人蔡嘉駿及社會改革獎召集人蕭新煌。將本屆總統文化獎的主題「文化無框綻放自由」，來表揚並鼓舞於各領域中無私奉獻並彰顯台灣價值的各楷模及典範。

蕭美琴表示，台灣擁有著不受拘束的文化視野，匯聚各種創意及跨越界限的交流，共同塑造了沒有框架的寶島文化。蕭美琴也期許能藉由本次的總統文化獎，將更多的文化瑰寶呈現在大眾視野，在這塊土地和諧交織、共同綻放。徵選日期為即日起至5月5日，歡迎各界推薦。 副總統蕭美琴下午出席「第十三屆總統文化獎徵選記者會」， 遴選對文化有貢獻的個人或團體，來表揚並鼓舞於各領域中無私奉獻並彰顯台灣價值的各楷模及典範。記者黃義書／攝影