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公幼招不滿國中附設公幼該退場？ 南市教長：招不足再評估減班

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公立幼兒園3月4日起報名，受少子化影響，公幼無不努力招生。記者鄭惠仁／攝影
台南市公立幼兒園3月4日起報名，受少子化影響，公幼無不努力招生。記者鄭惠仁／攝影

台南市公立幼兒園明天起報名，近3年來受少子化及準公幼大量增加影響，除了少數地點好或新園社公幼招滿且要增班，多數公幼普遍招不足，教師也面臨超額危機，老師們都努力招生。南市目前有4所國中附設公幼，有老師認為已完成階段性任務，應該退場，以免和國小附幼搶園生，造成雙輸。

教育局長鄭新輝說，過去因為私幼收費較貴，讀公幼多，但公幼班級數有限，因此許多公幼入學要抽籤，於是以補助方式鼓勵設準公幼及非營利幼兒園，部分有閒置教室的國中也設公幼，以減輕家長負擔。2019年準公幼約60所，但目前已有206所，非準公幼的私幼僅剩122所。

政府扮演調節性角色，因有更多準公幼、非營利幼兒園可選擇，家長也能減輕負擔。而公幼面臨準公幼的競爭，除了課後留園到6點，課程也一直精進。去年起寒暑假公幼也照常開班，南市教育局並爭取到寒暑假每月2千元的收費，還有點心費、午餐費等補助；也增加100多名課後照顧人力，提供更好的學習環境，但一切尊重家長的選擇。若讓公幼招生人數不足，就會評估隔年是否減班，會視實際狀況做滾動式調整。

台南市公幼與非營利幼兒園明起招生，市區學校也都提早做準備，以拜訪、通知、說明會等方式搶園生，去年有許多公幼都招生不足，但位在人口明顯增加的重劃區，或地點好且幼兒園新蓋的公幼，仍都招滿，甚至要抽籤。如立人國小附屬幼兒園去年落成啟用，又位於市中心，就很搶手，班級很快招滿，預估這次招生還要再增1班。

位在東區平實段的全人裕文非營利幼兒園，去年完工後招生，也搶走東區東光、復興國小及永康區鄰近國小附幼的園生。東區復興國小附幼去年有40幾人畢業，今年招生要更加努力。校長林茂盛說，老師們都很努力投入，吸引家長來參觀，因學校環境好，希望能招滿。

台南市在2017年有忠孝、中山、海佃等國中附設公幼，因應家長需求，但隨著準公幼大量增加，讀公幼已幾乎不用抽籤，加上少子化，這些附設公幼的國高中也要努力搶園生。有老師說，1班配置2師，若招不足，只能配置1師，因行政工作沒減，壓力就會增大，建議若已完成階段性任務，未來可考慮停招，以免造成「三個和尚沒水喝」的情形。

市議員沈震東表示，台南國中附設幼兒園的招生窘境，在當時公幼的供不應求到現在少子化浪潮，附近社區國小招生壓力已經極大，且國中學生年齡差距大，整體幼兒所需遊戲場依然無法與其他學校相較，建議教育局通盤檢討是否如何改善收托率低迷的問題。另，針對國小附幼評估推動創新教學方法、靈活調整課程與提升師資培訓。

公幼 台南 幼兒園

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