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到波蘭開始新生活！ 波蘭獎學金5名免學費、每月1.5萬

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，本獎學金由波蘭高等教育暨科學部國家學術交流總署提供，名額共5名，受獎學生得於114年10月至115年6月至該署指定波蘭公立大學附設語言中心就讀波蘭語言先修課程。圖／聯合報系資料照片
教育部表示，本獎學金由波蘭高等教育暨科學部國家學術交流總署提供，名額共5名，受獎學生得於114年10月至115年6月至該署指定波蘭公立大學附設語言中心就讀波蘭語言先修課程。圖／聯合報系資料照片

教育部辦理114年波蘭政府獎學金甄選簡章已公告，該獎學金由波蘭政府提供，受獎學生除免學費，每月還核發約1萬5000元獎學金，教育部並提供台波來回機票1張。報名自即日起至114年3月14日止，歡迎擬於115學年度在波蘭攻讀碩士學位的學生透過國內學校推薦，向教育部提出申請。

教育部表示，本獎學金由波蘭高等教育暨科學部國家學術交流總署提供，名額共5名，受獎學生得於114年10月至115年6月至該署指定波蘭公立大學附設語言中心就讀波蘭語言先修課程，除學費免費外，波蘭政府每月核發波幣1800茲羅堤（折合約1萬5000元），教育部則提供台波往返直接航程普通經濟艙機票1張，及自本年起提高研習期間每月生活費補助為6000元；受獎新生結束波蘭語言先修課程後，得以續領獎學金生身分，自行申請於115學年入學指定之公立大學免學費就讀碩士學位學程。

教育部說，波蘭高等教育體系正蓬勃發展，和歐洲其他國家相比，波蘭高等教育資源豐沛，有其獨特優勢，且文化歷史多元豐富，而生活費用遠低於其他歐洲城市，對於國際學生相當具吸引力。

本獎學金甄試簡章已公告於教育部國際及兩岸教育司網站，點選路徑為：業務專區-海外留學-公費留學與各項獎學金專區-外國政府與民間機構留學獎學金資訊，歡迎各大專校院踴躍推薦符合資格者報名。（簡章連結網址： https://depart.moe.edu.tw/ED2500/News.aspx?n=3F253F03F59F45C6&sms=58469D93A12EB21B ）

教育部 波蘭 語言

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