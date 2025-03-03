不適任教師汰換難 北市5年僅19人

台北市某高職一名教師，上課時吃早餐、滑手機，遭學生檢舉。校內有教職員爆料，該老師仗著與教育局、議員關係好，我行我素，校方日前要開會討論其不適任行為，竟揚言要對參與開會者提告。校方證實有接獲相關檢舉，已啟動不適任調查程序。

實務上，不適任教師汰換制度時間冗長，北市近五年遭汰換不適任老師僅十九人，要汰換一名老師至少要一年時間。有校長指出，行政調查蒐證難度高，行政人員疲於奔命，建議困難個案應由教育局專審會入校主導調查。

爆料教職員指出，這名老師當導師期間未能妥善處理學生問題，常與學生發生衝突，還到法院告學生、家長，近日又被學生家長檢舉，上課放影片給學生看，老師在一旁滑手機、吃早餐，學校接獲檢舉後，啟動校事會議調查，該名老師竟威脅校內老師「若去開會就提告」。

北市府教育局表示，不適任教師個案狀況不一，學校通常較瞭解該教師情形，才賦予學校調查權，目前也在官網設立專區提供相關法令、流程圖、檢核表及表件範本供學校參考並確保調查作業符合規定，若校內有需求也會給予額外補助，讓學校聘請外部委員協助調查。

北市雙園國小校長陳顯榮表示，學校接獲的投訴樣態多元，包含霸凌、不當體罰、上課狀況等，但實際觀察成案件數僅約一半，每接獲檢舉就須另案調查，就算最後不成立，也讓行政疲於奔命；私立豫章工商校長林振雄也說，不適任老師解聘前通常會給予輔導期，由校內指派人員輔導，當事人未必服氣，也可能衍生爭端，建議教育局應派專人入校觀察較具公信力。