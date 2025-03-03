聽新聞
0:00 / 0:00

讀者3月號 加班經濟學

聯合報／ 台北訊

最新一期《讀者》雜誌「並非站在山頂，才能被看見」一文，是華為輪值董事長孟晚舟在2024年11月的演講內容。她提到華為有一群人做著看似平凡的基礎工作，卻能把每項工作做到極致。她說，優秀不是唯一，也不是只有偉大才值得被歌頌。

「加班經濟學」則提到絕大多數的企業老闆都想著如何節省開支，這些老闆們算了一筆帳，發現給現職員工高額的加班費，比增聘員工能省下不小開支，這也是為何高科技企業員工看似領著高薪，卻都是付出長工時代價的結果。

「靜與爭」漢字很奇妙，也很有趣，不乏哲學意味。譬如，「靜」中藏了個「爭」，「穩」中藏了個「急」。造字時，「爭」、「急」皆用作聲旁，但如今看來，這樣的組合亦可謂寓意深長，蘊含著相輔相成的辯證法、亦正亦奇的大智慧。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2024年合訂本優惠中，諮詢電話02-27028599。

加班費 老闆

延伸閱讀

中國要求AI專家、高管避免赴美 憂遭拘留當籌碼

傳大陸當局要求科企高層避免赴美 以防被拘留

胡潤中國500強 台積電位居第一、華為重回前十名

陸晶片自主關鍵突破 華為先進AI晶片製造良率升至近40%

相關新聞

不適任教師汰換難 北市5年僅19人

台北市某高職一名教師，上課時吃早餐、滑手機，遭學生檢舉。校內有教職員爆料，該老師仗著與教育局、議員關係好，我行我素，校方...

讀者3月號 加班經濟學

最新一期《讀者》雜誌「並非站在山頂，才能被看見」一文，是華為輪值董事長孟晚舟在2024年11月的演講內容。她提到華為有一...

北市某高職老師遭爆上課滑手機、吃早餐 不滿就申訴成「頭痛人物」

北市某高職一名教師疑教學狀況不佳，不僅上課期間吃早餐、滑手機，遭學生檢舉。校內教職員爆料，該老師仗著自己與教育局、議員關...

師資海嘯／教師荒又惡化 解決薪資過勞教部已有對策？

近年來，全國中小學掀起教師荒，正式教師、代理教師都缺，偏鄉學校甚至整個學期都在找老師。教師養成路不易，竟有七成取得教師證者卻不願入行，甚至有公費生寧可賠錢也要轉職，是師資培育機制和教學現場脫鉤？還是教師待遇不再吃香？教師荒有解嗎？教育部回應了。

道長葉峻男斜槓藝術家 為傳統米龍創新貌

今天是農曆2月2日，傳統中又俗稱「龍抬頭」，道長葉峻男受國科會人社中心邀請，同步重現早年廟宇或建築落成儀式時可見的「米龍...

獨／ALD病童求學路困難 罕病基金會呼籲：別套僵硬制度

2005年高雄張家三兄弟先後被診斷罹患腎上腺腦白質失養症（ALD），被喻為「台版羅輪佐」，經本報獨家披露，一夕善心捐款湧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。