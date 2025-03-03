讀者3月號 加班經濟學

最新一期《讀者》雜誌「並非站在山頂，才能被看見」一文，是華為輪值董事長孟晚舟在2024年11月的演講內容。她提到華為有一群人做著看似平凡的基礎工作，卻能把每項工作做到極致。她說，優秀不是唯一，也不是只有偉大才值得被歌頌。

「加班經濟學」則提到絕大多數的企業老闆都想著如何節省開支，這些老闆們算了一筆帳，發現給現職員工高額的加班費，比增聘員工能省下不小開支，這也是為何高科技企業員工看似領著高薪，卻都是付出長工時代價的結果。

「靜與爭」漢字很奇妙，也很有趣，不乏哲學意味。譬如，「靜」中藏了個「爭」，「穩」中藏了個「急」。造字時，「爭」、「急」皆用作聲旁，但如今看來，這樣的組合亦可謂寓意深長，蘊含著相輔相成的辯證法、亦正亦奇的大智慧。

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