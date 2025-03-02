北市某高職老師遭爆上課滑手機、吃早餐 不滿就申訴成「頭痛人物」

北市某高職一名教師疑教學狀況不佳，不僅上課期間吃早餐、滑手機，遭學生檢舉。校內教職員爆料，該老師仗著自己與教育局、議員關係好，日常不如她意就申訴，校方日前要舉行會議討論其不適任行為，更威脅其他老師去開會就提告。校方也證實有接獲相關檢舉，已啟動不適任調查程序，將依結果辦理後續。

據了解，該老師2013年被聘入該校任教，一開始表現都算正常，直到2019年開始因認為科裡面分工不均，多次與教師會、校內行政槓上，好不容易告一段落，但後來有因為科主任改選規定與學校互槓，甚至原本改選條件、規則都講好結果因為自己沒選上「變臉」，常常校內決議好的方案又突然翻案，把行政搞得人仰馬翻。

校內有教職員爆料，該老師仗著自己與教育局、議員關係好，只要一有不順遂就透過管道申訴，導致學校必須依規定立案調查是「頭痛人物」，前任校長離開後，新校長上來後該老師變本加厲，甚至不如意就打電話申訴，學校就必須調查做報告，甚至會刻意找學校麻煩利用媒體來修理學校，不實指控嚴重傷害校譽。

爆料教職員指出，這名老師近年來教學風評也不少，擔任導師期間甚至無法妥善處理學生問題，經常與學生爆發衝突，甚至到法院告學生及家長，近日又被學生家長檢舉，上課竟放影片在一旁滑手機、吃早餐，另學生相當傻眼，學校接獲檢舉後，啟動校事會議調查，竟反去威脅校內老師去開會就提告，讓校方相當頭痛。

該教職員說，校方過去並非不處理該事件，但由於調查過程困難又要蒐證，且該老師時常透過外部勢力或透過其他問題檢舉企圖干擾調查，讓時間拖延。校方證實，確實有接獲相關檢舉，但目前該案已進入校事會議，由於案件尚於調查中無法透露細節，完成相關調查結果會依照審議結果辦理後續。