快訊

5年前罹帕金森症！日本「6億綜藝天王」三野文太病逝

浪浪收容所陷火海！熱心男「衝煉獄救出3籠毛孩」 驚險救援過程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／ALD病童求學路困難 罕病基金會呼籲：別套僵硬制度

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
罹患ALD趙姓男童搶時間在台北馬偕醫院接受骨髓移植成功，慶幸未癱瘓成植物人。記者郭韋綺／翻攝
罹患ALD趙姓男童搶時間在台北馬偕醫院接受骨髓移植成功，慶幸未癱瘓成植物人。記者郭韋綺／翻攝

2005年高雄張家三兄弟先後被診斷罹患腎上腺腦白質失養症（ALD），被喻為「台版羅輪佐」，經本報獨家披露，一夕善心捐款湧入，助三兄弟赴美求醫，掀起關注。如今又發生ALD病童延緩修業遭拒，罕見疾病基金會呼籲教育局傾聽家長聲音，不要套進僵硬的制度。

ALD悲慘罕病，隨著張家三兄弟離世漸被人淡忘，如今高雄再爆出ALD病童求學路困難重重，家長傷心欲絕。腎上腺腦白質失養症是一種隱性遺傳疾病

高雄趙姓男童小學三、四年級出現過動、注意力不足情形，父母帶他看身心科沒改善，升小五後行為怪異，檢查確診罕見疾病ALD，2022年底由姊姊捐骨髓，在台北馬偕醫院移植骨髓成功，但腦部持續病變，癲癇發作，喪失口語能力，還伴隨認知障礙。

趙母說，兒子腦損傷嚴重，此種疾病沒有藥物治療，只能四處奔波找最新療法，靜脈雷射、高壓氧、磁刺激等療程，能做就試看看，已經花掉500多萬元，幾乎散盡家財，去年下半年兒子病情有了起色，恢復行動能力，可走可站，能吞嚥咀嚼，還能簡單的應答，這算是奇蹟。

她難過地說，人已經很難救了，修業年限多延長一年也不行嗎？許多罕病家長把孩子送到學校，因孩子沒自理能力，只好又辦休學，直接扼殺了孩子的未來，她無非是要讓孩子復原好一點，起碼有社交能力再回到學校，「我也希望孩子社會化，不想把孩子一輩子關在家裡，求求教育局再給點時間」。

罕病基金會執行長陳冠如表示，家長已提出很明確需求，爭取狀況好一點再升學，訴求卻未能被聽到，過去基金會也接過其他家長投訴類似狀況，鑑輔會委員可能認為孩子不該留在原地，要繼續往前才能刺激進步，但家長認為根本不行，「傾聽家長意見、共同討論，這很重要，才能做出對孩子最好受教方式」。

收治ALD病童、高雄長庚醫院洪碧蓮醫師指出，ALD是不可逆的罕病，即使積極治療，以目前醫學上看，退化仍難避免，她認為，要多了解家長困境，但家長也要讓罕病孩子走出來適應社會，因為要完全避免不被標記很難，建議家長把重心放在每個明日進步上，這樣就成功了。

高雄趙姓男童（左）罹患罕病ALD接受骨髓移植，趙母（右）為孩子爭取求學權益。記者郭韋綺／翻攝
高雄趙姓男童（左）罹患罕病ALD接受骨髓移植，趙母（右）為孩子爭取求學權益。記者郭韋綺／翻攝
高雄趙姓男童罹患罕病ALD，骨髓移植成功。記者郭韋綺／翻攝
高雄趙姓男童罹患罕病ALD，骨髓移植成功。記者郭韋綺／翻攝
罹患ALD趙姓男童在台北馬偕醫院接受骨髓移植。記者郭韋綺／翻攝
罹患ALD趙姓男童在台北馬偕醫院接受骨髓移植。記者郭韋綺／翻攝
高雄趙姓男童依法依規申請延長修業年限初審遭拒，複審也未通過。記者郭韋綺／翻攝
高雄趙姓男童依法依規申請延長修業年限初審遭拒，複審也未通過。記者郭韋綺／翻攝

升學 教育局 罕見疾病

延伸閱讀

獨／台版羅倫佐病童延長修業年限遭拒 母寫信給總統陳情字字血淚​

新北市國中小藝才班招生開跑 3月17日起報名估錄取1172名

北市公幼教師、教保員聯甄 4月中旬報名開跑

36歲女「一天高潮五次」曝罕病超慘日常：痛到想撕掉下腹、像尿褲子

相關新聞

獨／台版羅倫佐病童延長修業年限遭拒 母寫信給總統陳情字字血淚​

高雄趙姓男童患有罕病「腎上腺腦白質失養症」（ALD）腦萎縮嚴重，是「台版羅倫佐」，父母盼爭取更多時間治療，依法依規申請延...

獨／ALD病童求學路困難 罕病基金會呼籲：別套僵硬制度

2005年高雄張家三兄弟先後被診斷罹患腎上腺腦白質失養症（ALD），被喻為「台版羅輪佐」，經本報獨家披露，一夕善心捐款湧...

北市公幼教師、教保員聯甄 4月中旬報名開跑

台北市114學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，教育局今預告3月3日公布簡章，4月15日至18日開放網路報名，...

楊文科走訪驚喜發現 新竹縣唯一設在三合院的幼兒園

新竹縣長楊文科最近參訪竹縣子弟駐奧地利大使劉玄詠在新埔鎮的老家「天祿堂」，意外發現這棟1913年年完工的三合院老屋，目前...

師資海嘯／不接行政就落榜 代理師嗆放炸彈揭職場5困境

總統賴清德的母校新北市萬里國中，日前有男子未獲錄取代理教師，揚言在校門口放置炸彈，引發各界關注；但事件背後，更該被探討的是代理教師面臨的問題，不接行政是否等於沒工作？內定傳聞不斷，甄選過程不透明，專家揭代理教師五大職場困境，想入此行，先停看聽。

學界：政治角度看教育 有失格調

教育部昨宣布封殺陸方「國防七子」，禁止台灣大專院校與其交流，引發討論。東吳大學前校長潘維大直言，只要能讓學生互利，就應放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。