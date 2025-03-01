楊文科走訪驚喜發現 新竹縣唯一設在三合院的幼兒園

新竹縣長楊文科最近參訪竹縣子弟駐奧地利大使劉玄詠在新埔鎮的老家「天祿堂」，意外發現這棟1913年年完工的三合院老屋，目前由劉大使的胞姊劉鳳英經營幼兒園，百年老厝成功活化，並讓客家文化從小扎根，致力推動客家語言、文化傳承，且是全縣唯一設在三合院的幼兒園，讓楊文科讚譽有加。

劉鳳英在「天祿堂」經營親愛幼兒園並擔任園長，她表示全園現有60個小朋友，每間教室坐落於正廳左右兩側的橫屋，幼兒園以「蒙特梭利教學」為主軸，讓孩子透過蒙特梭利教育的理念「自主學習與實踐」，結合客家文化傳承，讓幼兒透過生活體驗與文化活動，對過往的老一輩生活樣態有更深刻的體察。

劉鳳英說，天祿堂客家宅院存在許多小巧思，為防止老鼠進廂房穀倉偷吃，老宅門框旁的牆腳有留貓洞，方便貓進出捕捉老鼠，小朋友對貓洞都很感興趣，有些參訪的外賓甚至沒看過，直呼百聞不如一見。

大門兩側是園所的小型文物館，保存多年的傳統農具、老井，是時代傳承的印記；原本曬穀用的禾埕現在成了學生運動休閒及展演的場地；天祿堂的建築主體也成為幼兒美勞課與寫生的創作靈感，記錄了昔日客庄農村生活。