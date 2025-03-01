快訊

嘉義「零食界好市多」出事了！ 疲老闆爆倒閉…網紅鳳梨受害：將不再惜情

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

聽新聞
0:00 / 0:00

北市公幼教師、教保員聯甄 4月中旬報名開跑

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市114學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，教育局3月3日公布簡章，4月15日至18日開放網路報名，5月24日初試，甄選複試為6月28日與29日。圖／聯合報系資料照
台北市114學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，教育局3月3日公布簡章，4月15日至18日開放網路報名，5月24日初試，甄選複試為6月28日與29日。圖／聯合報系資料照

台北市114學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，教育局今預告3月3日公布簡章，4月15日至18日開放網路報名，考生可同時報考，4月中下旬將在教育局官網公告實際出缺名額，5月24日舉行初試，教保員甄選複試6月28日、教師29日。

教育局表示，聯合甄選作業維持兩階段，初試一律網路報名，自4月15日至18日。教師及教保員初試皆為5月24日，並採筆試辦理；普幼組教師、教保員的考科相同，考生得視需求同時報考，但需繳納兩邊報名費，同時報考者的初試成績將雙邊採計。  

教育局說，複試則依報考類別分別應試，教保員甄選複試6月28日採口試辦理，教師甄選複試6月29日採教學演示及口試辦理。另為減輕應考人攜帶大量教具往來奔波的辛勞，教師甄選複試所需教學素材由主辦單位統一提供。

教育局指出，配合北市英語融入幼兒園教學政策，教師甄選初試成績採計英語能力加分，英語能力符合相當於CEFR語言參考架構B2級（包含聽、說、讀、寫）者，經審核通過，初試成績總分加5分。 

另外，北市首重教師的士氣激勵，教師福利措施包含上下班交通費補助，按居住地與工作地距離發給630元至1200元，每學年發給每校員額5%的績優教師獎勵獎金每人3600元，敬師獎勵金從600元提高至2000元；台北市教師研習中心提供研習、進修資源，教師諮商輔導支持服務也納入了幼教師。

教保員 教師 教育局

延伸閱讀

北市7處社宅開放申請 3月5日起「先到先辦、隨到隨辦」

北市二殯回饋金應給誰？ 信義區里長：發放標準沒道理

北市二二八紀念追思會 蔣萬安遭嗆「加害者後代離開」

北市校際交流補助挨批不足 申請學校「看得到吃不到」？

相關新聞

北市公幼教師、教保員聯甄 4月中旬報名開跑

台北市114學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，教育局今預告3月3日公布簡章，4月15日至18日開放網路報名，...

冷眼集／禁兩岸學校交流紅線越畫越寬 逼學界不敢作聲

從封殺大陸統戰部主管的三所大學校院，到禁止我方學校與陸「國防七子」學校交流，教育部罕見不到十天連續對大陸學校祭出紅牌禁令...

師資海嘯／不接行政就落榜 代理師嗆放炸彈揭職場5困境

總統賴清德的母校新北市萬里國中，日前有男子未獲錄取代理教師，揚言在校門口放置炸彈，引發各界關注；但事件背後，更該被探討的是代理教師面臨的問題，不接行政是否等於沒工作？內定傳聞不斷，甄選過程不透明，專家揭代理教師五大職場困境，想入此行，先停看聽。

學界：政治角度看教育 有失格調

教育部昨宣布封殺陸方「國防七子」，禁止台灣大專院校與其交流，引發討論。東吳大學前校長潘維大直言，只要能讓學生互利，就應放...

學者指刻意阻兩岸學術交流 意在全封殺

教育部昨天進一步對七所大陸知名大學下手禁止交流，理由是「服務軍事與統戰」，據本報整理，國內各大專院校有高達五十所與被禁交...

陸「國防七子」列黑名單 台大校長籲清楚規範交流界線

繼中國大陸廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等三校後，教育部長鄭英耀昨以保護台灣關鍵技術及科研成果為由，再宣布將七所與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。