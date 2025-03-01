北市公幼教師、教保員聯甄 4月中旬報名開跑

台北市114學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，教育局今預告3月3日公布簡章，4月15日至18日開放網路報名，考生可同時報考，4月中下旬將在教育局官網公告實際出缺名額，5月24日舉行初試，教保員甄選複試6月28日、教師29日。

教育局表示，聯合甄選作業維持兩階段，初試一律網路報名，自4月15日至18日。教師及教保員初試皆為5月24日，並採筆試辦理；普幼組教師、教保員的考科相同，考生得視需求同時報考，但需繳納兩邊報名費，同時報考者的初試成績將雙邊採計。

教育局說，複試則依報考類別分別應試，教保員甄選複試6月28日採口試辦理，教師甄選複試6月29日採教學演示及口試辦理。另為減輕應考人攜帶大量教具往來奔波的辛勞，教師甄選複試所需教學素材由主辦單位統一提供。

教育局指出，配合北市英語融入幼兒園教學政策，教師甄選初試成績採計英語能力加分，英語能力符合相當於CEFR語言參考架構B2級（包含聽、說、讀、寫）者，經審核通過，初試成績總分加5分。

另外，北市首重教師的士氣激勵，教師福利措施包含上下班交通費補助，按居住地與工作地距離發給630元至1200元，每學年發給每校員額5%的績優教師獎勵獎金每人3600元，敬師獎勵金從600元提高至2000元；台北市教師研習中心提供研習、進修資源，教師諮商輔導支持服務也納入了幼教師。