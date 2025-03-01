學者指刻意阻兩岸學術交流 意在全封殺

教育部昨天進一步對七所大陸知名大學下手禁止交流，理由是「服務軍事與統戰」，據本報整理，國內各大專院校有高達五十所與被禁交流的這十所大陸院校簽訂多項合作計畫。學者解讀，賴政府就是要切斷兩岸所有學術交流，「要統統把它封掉」。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，民進黨政府是刻意要阻礙兩岸交流。對所謂的軍工背景，他表示應是大陸軍工產業比我們強，且他們只是大學，又不是軍工產業，「這個時候要來把它切斷，主要還是要阻礙兩岸的交流，用擴大的形態了」。

他表示，有些台灣同學已經在上述學校念書，對他們後續的學歷認證問題等權益受損。此外，政府現在對兩岸的學術交流，是要統統把它整個封掉，但就是想不到什麼好理由，把大陸朝「敵國」的方向推進，所以很多以前的交流，現在對政府都要逐步找藉口封掉。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民說，中國大陸是以黨領政，每個大學都是校黨委領導，「我們要不要跟中國大陸全部大學都不要來往？」因為各校有校黨委、中國大陸的教育部也是在中共中央教育工作領導小組領導下面工作的，都是在黨的領導下，統戰部也是黨的領導下。

趙建民質疑，我方政府天天想跟國台辦、地方台辦見面，國台辦是一個黨的機關、是中共中央台灣工作辦公室的化身，「我們政府為什麼還要跟人家交流？」

趙建民說，政府對大陸體制看起來完全不了解，才制定這樣政策。他以美國將幾所大陸的航空航天大學列入出口管制清單為例，強調美國也沒列為教育部的禁止來往，「所以我們這個動作比人家都大」。