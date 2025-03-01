冷眼集／禁兩岸學校交流紅線越畫越寬 逼學界不敢作聲

從封殺大陸統戰部主管的三所大學校院，到禁止我方學校與陸「國防七子」學校交流，教育部罕見不到十天連續對大陸學校祭出紅牌禁令，也讓兩岸學術交流空間愈發緊縮，儘管教育部仍稱基於健康有序原則，兩岸學校可進行學術交流，但這種公然對大學校長政治指導，還能奢望高教有什麼競爭力。

教育部和陸委會、國科會等部會，府院聯袂攜手，自大學校長會議上一改會議為教育提出建言的調性，改唱「抗中保台」主旋律，教育部如同首席樂手，愈奏愈勤快，急著將政治的手伸入大學校園。

然而自十多年前開放陸生學位生來台，雙方學校多秉持開放交流、百無禁忌，教授間可共同發表論文、會議往返；台灣學生除了能進行短期交換，也能赴陸就讀正式學位，但如今教育部針對大陸十所學校要求我方不得交流，卻始終不說明紅線的邊界究竟畫在哪，恐會讓大學無所適從。

教育部稱此舉是為了保護國家關鍵技術不外流，但國科會其實早於二○二三年就訂立國家核心關鍵技術項目保護清單，且針對竊取國家核心關鍵技術者，依法可判刑併易科罰金一億元，既然於法可保護，教育部實無必要再另設限制掐緊兩岸交流。

台灣歷來以民主法制、自由開放為傲，如今兩岸交流愈縮愈緊，難道是不信任台灣大學會守法，或是對台灣民主無自信，認為大學對統戰沒有判斷能力？

諷刺的是，少子化下，生源愈來愈少，然而為了討好民眾，教育部凍漲大學學費多年，大學為求生存，歷來多仰賴教育部補助，只能隨著教育部的政治決斷亦步亦趨，隨著教育部這道「紅」線愈畫愈長，管得愈來愈寬，已讓學校忌憚，深怕越界動輒得咎，一不小心被扣上紅帽子，只能退一步自我約束、噤若寒蟬，也切斷了聯繫與對話的紐帶。

教育部屢把最應自由奔放的高等教育當小學在管，又奢望大學能比肩美國哈佛等世界名校，再選擇性忽略大陸哈爾濱工業大學仍和美日等名校持續推展合作，如此靠政治思維辦教育，恐非高教之福。