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學界：政治角度看教育 有失格調

聯合報／ 記者張博瑞許維寧／台北報導
東吳大學前校長潘維大。圖／東吳大學提供
東吳大學前校長潘維大。圖／東吳大學提供

教育部昨宣布封殺陸方「國防七子」，禁止台灣大專院校與其交流，引發討論。東吳大學前校長潘維大直言，只要能讓學生互利，就應放手讓學校自主決定，如今由教育部下令，已是用政治角度看教育，可說失去了格調。

另一位私立大學教授則認為，自由開放是台灣優勢，如今一步步限制兩岸學術交流，讓人質疑教育部為何對國內大學如此沒信心？對岸都沒有害怕我們學走核心技術，反倒是台灣自己杞人憂天。教育部應對台灣自由的學術環境有信心，若怕學生被對岸搶走就該加強國內的辦學，而非讓兩岸交流貼標籤。

潘維大表示，北京理工、南京理工大學等都是學術十分出色的學校，與其進行學術交流能有什麼損害？教育部除了給予政治說法外找不到其他理由，稱是國家關鍵技術可能外流，難道和其他學校交流就沒有風險，針對性意味濃厚。

潘維大認為，兩岸大學間交流只要基於對等、尊重、理解的立場即可，教育部不應匡限學校。

實際上，教育部日前才剛宣布封殺華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院三校，昨又再新增北京理工等七校，顯然兩岸大專校院交流愈發緊縮。

一位大學校長無奈嘆道，現在對學術自由規範的瓶口顯在縮小，政府想限制學界只能配合、無法置喙，有異議也於事無補。他強調，只能「唯命是從」是學界力不從心的心聲。

一位公立大學教授則說，上次公布三所得統戰部學校只是起手式，教育部食髓知味、變本加厲，未來難保走向全面禁止與陸學術交流。

該名教授直言，基本上大陸每所學校都與共產黨相關，教育部乾脆直接全面封殺，不需要凌遲國內大學。他也提到，被禁止交流的學校在學術上都有很好成就，這樣的禁令對中國大陸有什麼損失？「簡直是損人不利己。」

私立科大協進會理事長、朝陽科大校長鄭道明表示，只要國家在國安政策上有疑慮，學校都會配合，本次公告的國防七子多是陸方的研究型大學，台灣的科大與其較少來往，未來即便不再交流影響也不大。若未來還有影響層面較大的決策，依照教育部過去作法，應會找協進會一同討論。

北京 國防 教育部

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