台大也未廢！學習日新月異、扣考制不合時宜 學生團體促解禁

近年國內已有約68所大專校院取消扣考制度，學界也評估，扣考制在學校端已很少落實，未來應會有更多學校走向廢止。學生團體則指出，學習方式日新月異，學習場域也已跳脫課堂甚至校園，扣考制已不符當代學生發展，希望更多學校一同解禁。

高教工會研究員陳柏謙指出，學生出席率很低，教師可將學生出席成績打低，但與不讓學生考試沒有必然關聯。有時學生出席率雖差強人意，但仍能透過課後自學並完成作業、考試也會，代表其具備該堂課的知識，「那老師當他的理由又是什麼？」可見扣考制並非完全妥適。

台灣學生聯合會理事長蔡璟鴻也談到，扣考制未將學生學業表現併入考量，僅因出缺席狀況就剝奪學生應考權，無法展現考試作為檢測學生學習成效的功能，與考試制度本意不符。

再者，蔡璟鴻也談到，近年大學持續推動將心理假、多元文化假等放入學則，如何判斷哪一種假別該被扣考、哪一假別不該被扣考會是極大挑戰，每一種規劃也都可能造成不平等；且扣考制也無法促進當下持續變革的學習方式，如華梵大學去年曾規劃「生命設計週」，學生有一週時間離開課堂從事自主探索，代表學習場域不僅止於校園內或課堂上。

綜觀以上，蔡璟鴻表示，僅以出席率衡量學生學業表現已不符合當代發展，也可能幼體化學生。贊同輔大廢除扣考制度，並期待更多大學一同加入。

目前仍有約半數大學尚未廢除扣考制，其中包括頂大國立台灣大學。台大指出，過往未討論過相關議題。學生本應積極參與課堂，與同學和老師互動是應有的學習態度，若學生選了課卻不參與上課或討論，缺課過多也失去選課的意義。