禁陸10校恐波及我50所大學 學者批：刻意阻礙兩岸交流

教育部繼日前突然封殺3所大陸院校後，今日再度傳出進一步對7所大陸知名高校下手，理由是「服務軍事與統戰」，據本報整理，國內各大專院校有高達50所與上述10所大陸院校簽訂多項合作計畫，學者解讀，賴政府就是要切斷兩岸所有學術交流，「要通通把它封掉」。也有學者質疑，美國雖將大陸這些高校列入出口管制清單，但沒有禁止美國大學與它們交流，「所以我們這個動作比人家都大」。

此次被教育部長鄭英耀稱為「國防七子」的大陸高校中，其實不乏人文社會科學領域的院系，過往也與台灣學界有不少交流，學界擔憂，如此貿然禁止很可能會傷及完全無涉軍事科學領域的兩岸學術交流。

一位在這7所高校人文社會科學領域任教、要求匿名的學者即向本報表示，「如果我寫一篇論文，投稿到台灣期刊，台灣期刊敢登嗎？這算交流嗎？」

經政府兩波宣告，目前大陸暨南大學、華僑大學、北京華文學院、北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學等10所院校，已經被列入禁令名單，政府禁止國內院校與上述學校交流，前3所學校已禁止採認學歷，而根據自由時報報導，後7所原在教育部採認名單中，目前正評估是否取消採認。

其中前3所學校有超過2,000位台灣學生正在就讀，後7所學校目前就讀的台灣學生人數，並未有公開的完整統計。

而據本報記者整理自教育部國際與兩岸教育司官方統計資料，與上述10所高校締結交流合作協議的國內大專院校，高達近50所（其中公立大學26所；私立大學23所），極少數早在1990年代就簽訂，其餘多數是在馬政府時期締結，不少屬於交換生協議，效期多為20年左右，仍未失效。目前有多少兩岸學子交換生受到波及，也未見有政府的相關統計和配套。

民主文教基金會董事長桂宏誠向本報分析，民進黨政府是刻意要阻礙兩岸交流。對所謂的軍工背景，他表示應該是大陸軍工產業比我們強，而且他們只是大學，又不是軍工產業，「這個時候要來把它切斷，主要還是要阻礙兩岸的交流，用擴大的形態了」。

他表示，有些台灣同學已經在上述學校念書，「相信一定對他們後續的學歷認證問題，會產生很大的權益上的受損」。他認為，政府就是要「斷絕台灣的同學去（大陸就讀）」。他質疑，學生要念書的話，跟美國制不制裁那些學校無關，而是在學術上、興趣上學生覺得對他有利的，就自行選擇，「不需要政府來管、來干涉，怎麼會限制？」

另外他也認為，政府現在對兩岸的學術交流，「是要通通把它儘量整個封掉」，但就是「想不到什麼好理由」，現在是把大陸朝「敵國」的方向推進，所以很多以前的交流，現在對政府而言都要逐步找藉口封掉。他悲觀地認為，除非中國大陸跟美國的關係又有什麼很大的一個轉變，逼著他民進黨他必須要聽看美國的，聽美國的，才有可能改善。

而中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民則向本報表示，中國大陸是以黨領政，每個大學從北京大學開始，都是校黨委領導，「我們要不要跟中國大陸全部大學都不要來往？」因為各校有校黨委、中國大陸的中央教育部也是在中央教育工作領導小組領導下面工作的，「都是在黨的領導下」，統戰部也是黨的領導下。

他更質疑，我方政府天天想跟國台辦、地方台辦見面，國台辦是一個黨的機關、是中共中央台灣工作辦公室的化身，「我們政府為什麼還要跟人家交流？」。曾任陸委會副主委的他直言，政府對大陸體制看起來完全不了解，才制定這樣政策。他主動以美國將幾所大陸的航空航天大學列入出口管制清單為例，強調「美國也沒有列為教育部的禁止來往」，「所以我們這個動作比人家都大」。

對當前政府大陸政策，趙建民認為，看來政府現在是「加強兩岸管控跟防堵」，先前還曾表示歡迎陸客，現在講話都變了，提到旅遊秩序混亂、骯髒等。他表示，感覺政府認為川普（Donald Trump）上台後局勢對我方非常不利，對策就是加強國內的管控，包括兩岸教育加強管控、兩岸交流加強管控，未來可能要看到很多其他的相關法律修訂，「大概交流的路恐怕會越來越小了」。

據本報查詢，以哈爾濱工業大學為例，該校於2020年遭美國商務部列入「出口管制條例」實體清單，未得美國政府批准，禁用含美國技術的產品，禁從美國購買零件。但是美國並沒有下令禁止美方高校與哈爾濱工業大學交流，哈爾濱工業大學官網日前還刊登多間美國頂尖大學的交流計畫公告，如加州大學柏克萊分校、德州大學奧斯丁分校等，與英國、日本大學的學生交流計畫也很多。