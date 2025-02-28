我禁大學與陸軍工7校交流 學界指「時間點有蹊蹺」：意在告誡台生

教育部宣布擴大與對岸大專校院交流禁令至陸方7所軍事工業背景大學，又近日114學測成績出爐，而陸方也於25日發布本年度中國大陸大專校院招募台生作業將於3月起跑，學界人士表示，「時間點很有蹊蹺」。教育部將國防七子列入交流黑名單，應是想暗示、防堵台生申請中國大陸大專校院。

學測成績於本月25日公告，本報經查，同日中國大陸也發布本年度中國大陸大專校院招募台生作業將於3月1日起跑，台灣應屆畢業高中生，可憑藉學測成績申請中國大陸26個省市、逾400所學校，只要學生學測成績國文、英文、數學任一科目達「均標」就能報名，門檻極低。

學界人士指出，教育部今天發布訊息，將北京理工大學、哈爾濱工業大學等7所學校列入禁止交流黑名單，「時間點很有蹊蹺。」正好趕在3月1日陸方對台招生作業前一日，且7所學校多有開放招收台灣學生，應是暗示、防堵台生不要貿然申請中國大陸的學校。

該名學界人士指出，台灣學生赴中國大陸就學，主要首選還是北京、清華、復旦等名校，若否，也多是選擇廣州、江浙一帶學校，教育部這次禁止交流的國防七子學校其實歷來不受台生親睞，拿此來開刀，影響層面不會太大，但又能達到警示效果。

但該名人士也說，平心而論，本次被列入交流黑名單的7校學術成就斐然，尤其哈爾濱工業大學近年更受陸方大力扶植。但因7校主要都是司職軍武、航太研發，學生畢業後多保障就業，可赴陸方軍工相關單位任職，也因此引起我方忌憚。

教育部長鄭英耀表示，7所陸方學校、俗稱「國防七子」不鼓勵交流，雖都是不錯的學校，但我方關鍵技術可能被竊取。7所學校歸陸方工業和信息化部管轄，分別為北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學，都與陸方國防軍事工業密切相關。