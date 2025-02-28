我禁與陸方國防七子交流 台大校長：盼政府明定學術交流界線

教育部繼日前封殺中國大陸統戰部轄下3所大專校院後，今再表示7所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，俗稱「國防七子」，國內學校亦不宜交流。國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章表示，大學支持單純的學術交流，但若涉及國安疑慮，希望政府明確定義禁止學術交流的界線。

大陸7所學校歸陸方工業和信息化部管轄，分別為北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學，都是與陸方國防軍事工業密切相關的大學校院。

教育部長鄭英耀表示，7校雖然都收錄在學歷認可名冊中，「但我們基本上是禁止交流。」是為保障學生學習權益，保護我方核心關鍵技術及科研成果。

陳文章表示，大學支持單純的學術交流並以國安為優先考量，但若涉及國安，希望我方政府可以給予大專校院更清楚的規範，如禁止學術交流的界線到底在哪裡，「是共同論文發表、技術合作不行，或會議往來、師生互訪也不行？」

陳文章也說，又假設海外有一大型學術會議，但有大陸學者參與，且正好又是我方教育部禁止交流的名單學校，那台灣學者是否能參加。希望讓師生有基準依循，學校也會比較容易處理。

陳文章也說，政府憂心我方關鍵技術外流，但現在對核心關鍵技術已設有相關規範，建議是否可以此為本，由政府給予明確的學術研究、交流紅線。

私立科大協進會理事長、朝陽科大校長鄭道明說，只要國家在國安政策上有疑慮，學校都會配合，只要教育部明令，協進會就會善盡告知會員學校一同配合。又本次公告的國防七子多是陸方的研究型大學，台灣的科大與其較少來往，未來即便不再交流影響也不大。

鄭道明也說，我方政府是基於國安疑慮，於大學校長會議上公告的統戰部所轄3校有急迫性，但數量也不多，若未來還有影響層面較大的決策，依照教育部過去作法，應會找協進會一同討論。