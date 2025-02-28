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又出手！教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

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又出手 教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時再表示，另還包括7所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，俗稱「國防七子」，國內學校亦不宜交流。本報資料照片
教育部長鄭英耀接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時再表示，另還包括7所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，俗稱「國防七子」，國內學校亦不宜交流。本報資料照片

教育部日前宣布，國內大專校院禁止和中國大陸統戰部隸屬廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等3校交流，且不採認學歷。教育部長鄭英耀接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時再表示，另還包括7所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，俗稱「國防七子」，國內學校亦不宜交流。

教育部日前於全國大專校院校長會議上宣布，隸屬於大陸統戰部的大專校院，我方禁止與其交流。又華僑大學、北京華文學院本就不在我方學歷採認之列，但未來將修正大陸地區大學及高等教育機構認可名冊，移除廣州暨南大學。

教育部長鄭英耀接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時說，亦有7所陸方學校、俗稱「國防七子」不鼓勵交流，雖都是很不錯的學校，但我方關鍵技術可能被竊取。

大陸的7所學校歸陸方工業和信息化部管轄，分別為北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學，都是與陸方國防軍事工業密切相關的大學校院。

鄭英耀表示，7校雖然都收錄在學歷認可名冊中，「但我們基本上是禁止交流的。」是為保障學生學習權益，保護我方核心關鍵技術及科研成果，國內大學校院與具黨政軍屬性的學校進行交流與合作，合作可能帶有特定的政治目的，均屬不宜。

另外，鄭英耀也說，中國大陸亦有3所軍事學校，雖然也都是陸方985、211等重點工程學校，但我方歷來就不採認其學歷。分別為中國人民解放軍國防科技大學，直接歸中央軍事委員會主管；中國人民解放軍海軍軍醫大學，直屬中國人民解放軍海軍主管；中國人民解放軍空軍軍醫大學，屬中國人民解放軍空軍主管。3所軍事學校自始就未被我方認證學歷。

至於未來是否仍採認國防七子學歷？鄭英耀則表示，由於7所學校歸陸方工業和信息化部管轄，並非直接隸屬統戰部或人民解放軍系統。但有時錯誤的選擇來自於資訊不足，未來教育部會盡量宣導、揭露，甚至透過高中職升學輔導，讓家長學生清楚掌握資訊。

國防 教育部 解放軍

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