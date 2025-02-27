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北師美術館作夢計畫 陽春麵研究舍獲選

中央社／ 台北27日電
台灣藝術家陳姿尹（右）與莊向峰（左）組團隊「陽春麵研究舍」，以展覽計畫「宇宙探索號．啟航」獲選北師美術館第5屆「作夢計畫」。圖／（北師美術館提供）中央社
台灣藝術家陳姿尹（右）與莊向峰（左）組團隊「陽春麵研究舍」，以展覽計畫「宇宙探索號．啟航」獲選北師美術館第5屆「作夢計畫」。圖／（北師美術館提供）中央社

北師美術館自2015年啟動2年1度的「作夢計畫」，支持具實驗性、跨領域的創作計畫。第5屆得主由藝術家陳姿尹與莊向峰組成的「陽春麵研究舍」獲選，預計於2026年至2027年展出。

北師美術館今天發布新聞稿表示，2024年「作夢計畫」徵件共收到54組提案，其中多組投件由跨國團隊組成，包括新加坡、義大利、德國、丹麥、荷蘭、波蘭、冰島、瑞士、烏克蘭等地。經館內初選及評審團複選，有7組創作團隊進入決選。

入選提案包含吳建興「黑手煉金術師III」、高詠婕「丘腦」、蔡咅璟「大千世界」、膚感物種「祭膚，以駛向親屬之海」、陳念庭「法克．埃迪摩勞基的夢幻與超夢」、邱子晏「日之丸」，最終由陳姿尹與莊向峰組成的「陽春麵研究舍」的展覽計畫「宇宙探索號．啟航」獲選。

2024年，「陽春麵研究舍」以「宇宙探索號—迷人的假色與量化的情感」獲台灣當代文化實驗場「CREATORS創作/研發支持計畫」支持進駐，展覽計畫「宇宙探索號．啟航」將以此基礎持續發展，預計將結合靜態展示、沉浸式AI互動電影裝置等，以此重探科技與人之間的微妙互動與關聯性。

此次「作夢計畫」評審團隊由林曼麗、郭博州、王俊傑、吳瑪悧與呂岱如等館內外5名專家學者出任，評審團指出，「陽春麵研究舍」展覽計畫重新提出「我們如何觀看」的議題，在AI人工智慧與天文學這2門具備高度專業知識的領域中，探尋藝術介入、參與的可能性，從而開啟藝術與科學之間的哲學性對話。

北師美術館將提供新台幣100萬元展覽製作經費，以及美術館策展與行政團隊的全力支持與協助，展覽計畫「宇宙探索號．啟航」預計於2026至2027年展出。

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