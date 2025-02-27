唯一清代糖漏窯遺址引關注 地方促現地保存設立典藏展示館

埋於荒煙蔓草中的清代關廟保東糖漏窯，2021年因開闢道路被發現，文化部補助挖掘費用，經委託專業團隊挖掘確認，被認為是國內唯一清代糖漏窯遺址，引請各方重視，連日來促請提報為國家重要文資，並現地保存，設立典藏展示館。

前立委陳以信指出，此遺址位於關廟保東地區，他擔任立委時，地⽅⽂史專家徐世和向他陳情，經過幾次親臨現場研判可能真有重要遺址。他特別請託時任立法院教育及⽂化委員會鄭麗⽂召集委員安排，⽂化部次長李靜慧等官員現場考察，隨後中央通過近250萬經費委外進⾏挖掘，現在才能有此重要發現。

陳以信強調，徐世和老師的發現與鍥⽽不捨精神，才是這處重要遺址得以出⼟的⾸要功⾂。

陳以信指出，經挖掘有許多重⼤發現，未來亟待中央與地⽅政府投入更多資源，並加速此遺址的⽂資登錄程序，向⽂化部提報為國家重要⽂化資產，未來才能爭取更多國家資源投入，更好保存並發揚此⼀重要台灣糖業⽂化資產。

保⼤⽂化⾏動聯盟指出，此次試掘計畫由⽂化局委託「嶼⽥⽂化」、「台南藝術⼤學藝術史學系」共同執⾏，此發現，在南部糖業供應鏈上，不僅具有考古學上的意義，更重要的是，提供了⼀個在地重新認識與凝聚北歸仁（保⻄）和北關廟（保東）在⽂化背景的發展脈絡與價值的契機。

期盼能藉此檢視「關廟產業園區」未來開發，對該地⽅的⼈⽂遺址與環境⽣態的衝擊，也藉由保⼤⽂化意涵的回溯，讓（保東、保⻄）居⺠重新書寫⾃⾝歷史的機緣，「唯有正視⺟⼟根源，才能讓⽂化尊嚴代代相傳」。

⽬前，此窯址是台灣僅存、專燒製糖⼯具「糖漏」（過濾糖漿）為清代⼟法製糖的核⼼器具，形似圓錐漏⽃，以素燒陶⼟製成，⽤於過濾糖漿。的清代窯爐遺跡，出⼟不僅填補了台灣窯業史與糖業發展的關鍵空⽩，更為北歸仁（保⻄）與北關廟（保東）的⽂化脈絡提供了重要實證，反映此地豐沛的⼈⽂環境與⼟地互動的軌跡。

保⼤⽂化⾏動聯盟呼籲，此遺址以現地保存為優先，避免重蹈20年前的「歸仁⼗三窯」遺址憾事。應結合社區與學校推動南關線「保⼤⼈⽂走讀」，透過遺址導覽、糖業⼯藝體驗，喚醒居⺠對⼟地情感的認同。

立委林俊憲昨與市議員郭鴻儀、鄭佳欣也對此遺址未來維護表達關心，並向文化部與文資局等單位爭取再造歷史現場的後續經費，做妥善的規畫保存。文化部表示將會支持，做好後續的研究與維護。